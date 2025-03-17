Почти 150 тысяч новых автомобилей зарегистрировали за месяц в республике

Это на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В феврале 2025 года на учет в Казахстане было поставлено 149,2 тыс. автотранспортных средств, что на 9,2% больше, чем за тот же период прошлого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

При этом заметный рост продемонстрировали продажи грузовых автомобилей, увеличившиеся на 26,2%, в то время как число зарегистрированных автобусов уменьшилось на 6,8%.

На начало марта 2025 года общее количество зарегистрированных автомобилей в стране составило 5,8 млн единиц.