За год их стало больше на 9,1%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации Бюро национальной статистики РК, по итогам 2024 года в Казахстане работает 251 парк развлечений и отдыха, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

В разрезе регионов самое большое количество парков в Туркестанской области (32), городе Шымкент (29) и Карагандинской области (28).

В 2024 году парки развлечений и отдыха посетили 15,5 млн раз. Больше всего посещений отмечено в городах Астана (3,2 млн), Шымкент (2,7 млн) и Алматы (2,5 млн).

По форме собственности 29% парков находится в государственной собственности, 69,3% – в частной и 1,5% – в иностранной собственности.

Из общего числа 131 парк расположен под открытым небом, 120 – в помещениях. В сельской местности действует 51 парк, что составляет 19,1% от общего количества.

Всего в парках расположено 3 923 объекта для развлечений в виде аттракционов и игровых автоматов.