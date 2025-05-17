Автоматизация 81 канала в Туркестанской области и 78 каналов в Жамбылской области будет проведена в ближайшие два года, передает Kazpravda.kz
Работы планируется завершить до 2027 года. На данный момент Министерство водных ресурсов и ирригации разрабатывает проектно-сметную документацию по объектам.
После завершения монтажных работ и готовности информационных систем планируется интеграция всех собираемых каналами данных в Национальную информационную систему водных ресурсов. Это позволит осуществлять анализ и планировать объемы водозабора.
«Глава государства дал поручение оцифровать не менее 3500 км ирригационных каналов. На сегодня эта работа ведется и в Кызылординской области. Реализация проекта поможет эффективнее использовать воду, повысить точность ее учета и сократить потери», – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.