Почти 20 тыс. га земель Алматинской области используют кыргызстанцы – сенатор Нурсипатов о бардаке на госгранице

Проблемные вопросы, касающиеся демаркации казахстанско-кыргызской госграницы, озвучил сенатор Нуржан Нурсипатов на имя премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Договор о демаркации государственной границы между Казахстаном и Кыргызстаном подписан и ратифицирован, но процесс установки пограничных заграждений до сих пор не завершён. О том, какие сложности это создаёт местным жителям, сенаторам рассказал председатель общественного совета Кегенского района Алматинской области.

Обращение сельчан и стало основой для депутатского запроса сенатора.

«С казахстанской стороны первый рубеж, непосредственно примыкающий к линии границы, не имеет инженерных заграждений. Лишь второй рубеж обозначен заграждениями, установленными параллельно обочине. Таким образом, по утверждению заявителей, около 4 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и более 15 тысяч гектаров лесохозяйственных земель, находящихся между первым и вторым рубежами, не могут быть использованы крестьянскими хозяйствами Кегенского района по своему назначению. Вследствие чего, на сегодняшний день данные земли используются гражданами Кыргызстана для сенокоса и выпаса скота, так как с соседней стороны отсутствуют какие-либо заграждения», - сказал Нуржан Нурсипатов.

В этой связи, сельчане просят сенаторов содействовать в решении вопроса и установке недостающих заградительных линий, как и указано в договоре о демаркации госграницы, заключенном между Казахстаном и Кыргызстаном.

«В целях обеспечения пограничной безопасности и соблюдения прав населения приграничных регионов просим информировать о ходе работы по завершению демаркации государственной границы. Считаем важным предусмотреть средства на монтаж, возведение и установку необходимых инженерно-технических средств, сооружений и заграждений по всей линии государственной границы, включая линию границы в Кегенском районе Алматинской области. Обеспечить соблюдение прав граждан приграничных районов на использование земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в пределах пограничной зоны и пограничной полосы, в рамках, установленных законом. Устранить причины и условия, способствующие совершению правонарушений в пограничном пространстве», - озвучил сенатор.