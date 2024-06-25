Почти 50 млрд тенге требуется на восстановление инфраструктуры после паводков в РК

Правительство, Паводки
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Казахстане продолжается работа по ликвидации последствий паводков и оказанию всемерной помощи пострадавшим

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О том, как государство помогает пострадавшим после масштабных паводков, на заседании правительства под председательством премьер-министра рассказал вице-премьер Канат Бозумбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Обеспечение пострадавших жильем

Более 67 тыс. человек уже вернулись в свои дома. 3 664 жителям, которые находятся в эвакуационных пунктах, оказывается вся необходимая помощь.

С начала паводков было подтоплено 12 086 жилых домов и 7 380 дачных строений, являющихся единственным жильем для пострадавших. В пострадавших регионах обследовано 18 228 жилых домов, по 15 651 объекту оценка завершена.

Согласно итогам оценки, 9 306 домов подлежат ремонту, 8 190 – не подлежат восстановлению, по ним планируется купить на вторичном рынке 5 714 домов и квартир, а также построить свыше 2 576 домов по типовому проекту.

В целом на восстановление жилья требуется порядка 257 млрд тенге.

В настоящее время компенсация на ремонт и восстановление жилья уже выдана 6 176 семьям на 40 млрд тенге. 3 414 семей получили новые дома, квартиры или компенсацию взамен разрушенного жилья.

Начато строительство 2,5 тыс. новых домов для пострадавших граждан в Западно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

Единовременные выплаты в размере 100 МРП

По состоянию на 24 июня 33 321 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 12 млрд тенге.

Данная работа полностью завершена в Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях и областях Абай, Ұлытау. Продолжаются выплаты в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Атырауской областях.

Дополнительные меры

Осуществляются выплаты дополнительной компенсации пострадавшим жителям для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. 15 355 семей уже получили компенсацию на 7,6 млрд тенге.

Объем государственной помощи за павший скот превысил 2,8 млрд тенге.

Начата работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. В настоящее время региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 124 заявки субъектов МСБ на общую сумму 833 млн тенге.

По предварительной оценке акиматов, пострадало 797 субъектов МСБ на сумму 24,1 млрд тенге. По данным объектам проводятся оценки и сметные работы, по итогам которых заявки будут вынесены на рассмотрение региональных комиссий.

Общая потребность на восстановление инфраструктуры оценивается в 48,7 млрд тенге. Данные средства будут направлены на восстановление автомобильных дорог, линий электроснабжения и ремонт социальных объектов. Подготовлены проекты на 39,8 млрд тенге. По мере поступления документации в Министерство финансов будут приняты решения по другим проектам.

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