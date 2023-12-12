Около 6 км проводов срезал бывший электрик в Павлодарской области

В полицию Иртышского района поступило заявление от начальника районной электростанции о краже алюминиевых проводов с опор линий электропередачи, протяженностью 5,9 км, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД

Фото: Polisia.kz

Сумма ущерба составила более 154 тысячи тенге.

Правоохранители установили, что кража произошла в период с 12 по 16 ноября.

«Злоумышленником оказался 61-летний житель села Кызылжар. Мужчина в молодости работал электриком и, используя имеющиеся у него приспособления для подъема на опоры линий электропередач, срезал провода с 46 пролетов и спрятал их под обломками разрушенного дома. Вещественные доказательства изъяты», — рассказали в департаменте полиции.

По данному факту ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 188 УК РК «Кража», добавили в ДП.