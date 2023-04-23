Почти 700 тысяч тенге штрафов: без прав и номеров лихачил водитель в ЗКО

21-летний парень ездил без прав и номеров в городе Уральске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео ДП ЗКО

Частные нарушения Правил дорожного движения водителем на Lada Kalina попали в поле зрения сотрудников центра оперативного управления Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Лихач задержан при помощи программы Prizma stop. Общая сумма штрафов за нарушения составила около 700 тысяч тенге.

При задержании парень попытался скрыться от преследования и оказал сопротивление. Выяснилось, что у молодого человека не было водительских прав.

В отношении уральца составлены административные протоколы по части 4 «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления» и части 2 статьи «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств».