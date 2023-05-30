Почти 80 млн тенге похитили на "мертвых душах" сотрудники поликлиники в Алматы

Сотрудников поликлиники осудили за хищения в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 Медеуского района.

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Трое сотрудников поликлиники обвинялись в хищении чужого имущества путем растраты в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК).

С апреля 2015 по март 2022 года бывший главный врач поликлиники К. в сговоре с главным бухгалтером Н. и инспектором отдела кадров С. оформила приказы о трудоустройстве фактически не работающих 19 человек. Их ежемесячную заработную плату они забирали себе. Таким образом, К., С., Н. причинили государству ущерб свыше 79 млн тенге.

Экс-главбух и бывший инспектор отдела кадров поликлиники осуждены к 7 годам лишения свободы условно, с учетом принятия мер по возмещению ущерба. Дополнительно С. и Н. лишили на 5 лет права занимать материально-ответственные должности и бухгалтерские соответственно.

Главврачу К. назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.