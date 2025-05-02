Почти 90 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспия

Водное хозяйство,Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Как заявили в Минсельхозе, причины гибели водных животных установить затруднительно

Фото: facebook.com/fishcomitteekz/

29 апреля сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружены 88 туш тюленей, выброшенные на побережье, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет рыбного хозяйства МСХ

На место обнаружения выехали представители инспекции, акимата и Института гидробиологии и экологии. Факт гибели краснокнижных животных зарегистрирован районным отделом полиции в Едином реестре досудебных расследований.

«По данным Казгидромета, за прошедший период в акватории региона преобладали западные ветра, которые принесли к берегу туши мертвых тюленей», – говорится в сообщении комитета.

По информации научной организации (Институт гидробиологии и экологии), туши животных находятся в крайней стадии разложения, что делает невозможным проведение качественного отбора проб для дальнейших лабораторных исследований, включая токсикологические и патологоанатомические анализы.

«Причины гибели водных животных установить затруднительно в связи со значительным временем, прошедшим с момента предполагаемой смерти животных (2-3 недели). Силами местного исполнительного органа и инспекции произведен сбор, транспортировка и утилизация туш на полигоне с соблюдением санитарных норм», – пояснили в пресс-службе Комитета рыбного хозяйства.

Там же добавили, что мониторинг береговой полосы Каспийского моря продолжается, ситуация по факту гибели тюленей находится на контроле Комитета рыбного хозяйства МСХ РК.

 

#гибель #Каспий #тюлени

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