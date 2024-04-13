Почти на 600 млн тенге оштрафован Национальный центр экспертизы и сертификации

Скандалы
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Компания была признана виновной в установлении монопольно высоких цен на услуги метрологии, передает Kazpravda.kz

Фото: АЗРК

По результатам расследований, проведенных департаментом агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по городу Астане, АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (НЦЭС), организация, предоставляющая услуги в области метрологии и сертификации, привлечена к адмответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

«Компания была признана виновной в установлении монопольно высоких цен на услуги метрологии (поверка и калибровка средств измерений) за период январь 2020 по декабрь 2021 года и услуг по подтверждению соответствия товаров (испытание, сертификация, декларирование продукции и услуг) за период январь 2021 года по август 2022 года», - говорится в сообщении АЗРК.

Расследование выявило, что НЦЭС включало в себестоимость услуг затраты, не связанные непосредственно с их предоставлением, что привело к необоснованному повышению цен. Департаментом возбуждены административные дела в отношении НЦЭС, материалы дела были переданы в суд.

В результате специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны наложил на НЦЭС штрафы: 370,3 миллиона тенге за услуги в сфере метрологии и 222,5 миллиона тенге за услуги по подтверждению соответствия товаров.

Общая сумма штрафа составила 592,7 миллиона тенге, которая была оплачена в полном объеме.

#штраф #АЗРК #Национальный центр экспертизы и сертификации

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