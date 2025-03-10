Почти в 1 000 школах страны установлены современные предметные кабинеты

Образование
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По поручению главы государства продолжается модернизация школ в малых городах, районных центрах и сельской местности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство просвещения РК

Фото: t.me/oqu_agartu

По итогам 2024 года в 967 школах оборудовано рекордное количество — 1621 современный предметный кабинет по робототехнике, химии, биологии, физике и STEM-дисциплинам. Из них 601 школа находится в сельской местности, еще 366 — в городах. В них обучаются более 760 тысяч учащихся.

Работа в этом направлении продолжается: к 2029 году планируется открыть не менее 7 000 таких кабинетов.

«Государство ежегодно выделяет средства на строительство и модернизацию школ. С 2023 года в 2039 школах было установлено 3128 современных предметных кабинетов», — отметила заместитель директора департамента инфраструктуры образования Роза Сембаева.

Помимо этого, в стране активно развиваются кабинеты поддержки инклюзии. На сегодня их уже 1 080, в том числе 216 открыты в 2024 году. До конца 2025 года планируется запустить еще 83 кабинета, обеспечивая доступное и комфортное обучение для всех детей.

#школа #оборудование #кабинет

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