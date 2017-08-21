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​Под крышей парка своего
Юрий Ли, Кызылорда

В современный комплекс, построенный ТОО «Автобусный парк «Кызылорда», ­вошли заправочная станция, ремонтные цеха и мастерские, автомойки, просторная, рассчитанная на две сотни автобусов большой вместимости автостоянка и другие вспомогательные объекты, на которых в общей сложности создано около 300 вакансий.

Поздравляя сотрудников с открытием нового автобусного парка, аким области Крымбек Кушербаев подчеркнул, что в регио­не реализуются масштабные программы, направленные на обеспечение населения дос­тупным жильем и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. Было отмечено, что вводимый в эксплуатацию автобусный парк значительно повысит возможности перевозчика в обеспечении жителей города бесперебойной работой общественного транспорта.

Новый инфраструктурный объект, на который из областного бюджета было выделено 2 млрд тенге, позволит поддерживать в надлежащем техническом состоянии уже вышедшие на социально значимые городские маршруты 112 современных и комфортабельных, работающих на газе автобусов большой вместимости, приобретенных ТОО «Автобусный парк «Кызылорда» в рамках соглашения между АО «НК «СПК «Байконур» и Европейским банком реконструкции и развития.

Зашел разговор и о планах. В частности, рассматривается возможность дополнительной закупки еще 100–150 новых автобусов средней вместимости, которые вытеснят с городских линий морально и физически устаревший транспорт и позволят внедрить новую билетную систему. Как выяснилось, готовы в регионе рассмотреть и просьбу перевозчиков о повышении стои­мости проез­да в общественном транспорте по причине роста цен на горюче-смазочные материалы и запчасти. В ближайших планах и расширение диспетчерских пунктов, которые довершат создание эффективной системы внутригородских пассажирских перевозок.

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