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Подарки для горожан
Любовь Доброта

Четыре дня и несколько десятков мероприятий вместила программа празднования Дня города, который отныне шымкентцы отмечают 19 июня. Именно в этот день три года назад Шымкент по указу Президента получил статус города республиканского значения. Такая транс­формация дала существенный толчок развитию экономики и социальной сферы.

Статистика свидетельствует, что рост идет по всем показателям. К примеру, бюджет города вырос за это время со 131 млрд до 481 млрд тенге. Объем инвестиций за последние три года увеличился почти в два раза.

Накануне на сессии Шымкентского городского маслихата утверждена программа развития города на 2021–2025 годы. Так, за этот период предполагается решить все проблемы, связанные с основной инженерной инфраструктурой города. Только в этом году планируется построить и сдать в эксплуатацию порядка 1 млн квадратных метров жилья, что является своеобразным рекордом. И это – не что иное, как следствие самостоятельного развития мегаполиса, использующего новые идеи и прорывные решения для движения вперед.

Люди, умеющие хорошо работать, достойны того, чтобы разнообразно и насыщенно отмечать день рождения города. И если в прошлом году все праздничные мероприятия прошли в режиме онлайн, то на этот раз были задействованы театры и библиотеки, музеи и концертные залы, парки. Для жителей подготовили премьеры и выставки, конкурсы и концерты, мастер-классы и фестивали, ярмарки и даже городской пикник, пригласив их провести время на лужайках дендропарка.

Программу продумали так, чтобы избежать большого скопления людей, да и каждый мог бы по желанию выбрать мероприятия непосредственно рядом с домом, в своем микрорайоне. К примеру, в Центральном парке прошел фестиваль «Салем, соседи», организаторы которого предложили массу разнообразных вариантов активно провести свой досуг, выбрав конкурс или развлечение на свой вкус.

Не менее насыщенным оказался и фестиваль Revibe, в программе которого были мероприятия, рассчитанные на людей разного возраста, вплоть до мастер-класса по конструированию одежды из бумаги, который провела ­художница Анна Уколова.

Главное торжество «Мерекенмен, Шымкала!» состоялось во дворце «Туркестан», где собрались представители всех сфер, своим неустанным трудом способствующие развитию города. Их усилия отметили наградами, по достоинству оценив вклад в социально-экономическое и культурное развитие Шымкента, активную общественную деятельность.

В день рождения города стало традицией чествовать также тех, кто получил звание «Почетный гражданин города Шымкента». В этом списке на этот раз 20 шымкентцев, за кандидатуры которых проголосовали депутаты Шымкентского городского маслихата на внеочередной пятой сессии. Есть среди них медицинские работники, педагоги, имамы, ученые и предприниматели. К примеру, профессор Онласбек Кулакеев всю свою жизнь отдал системе здравоохранения Шымкента. Сейчас он профессор кафедры хирургии Южно-Казахстанской медицинской академии.

Ко Дню города приурочили также открытие целого ряда объектов культуры. Среди них – новые музеи историко-культурного комплекса «Шымқала», расположенного в городище Шымкент.

Аким города Мурат Айтенов, секретарь маслихата Бахадыр Нарымбетов и директор Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы госпожа Криста Пиккат ознакомились с работой историко-культурных и подземных музеев. Здесь хранятся древние экспонаты, в том числе найденные археологами в ходе проведения раскопок на городище. Теперь туристы и горожане смогут получить более полное представление об истории города.

В центральной городской биб­лиотеке им. Абая накануне завершилась реконструкция, и в День города здесь принимали первых посетителей, среди которых был и аким города, ознакомившийся с книжным и читальным залами, новой сис­темой Music and Art Community Space, а также муралом «Абай». Вход в библиотеку – теперь через приложение Ashyq, что гарантирует безопасность читателей и сотрудников.

Эти и другие объекты, открытие которых приурочили к празднику, стали приятным подарком для всего города и его жителей. Они призваны разнообразить досуг горожан, сделать его таким же насыщенным, как минувшие выходные. В эти дни шымкентцы получили возможность в россыпи праздничных мероприятий выбрать то, что им по душе, еще раз убедившись, что живут они в солнечном, приветливом, душевном и самом лучшем городе на земле.

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