Подарки для горожан

Четыре дня и несколько десятков мероприятий вместила программа празднования Дня города, который отныне шымкентцы отмечают 19 июня. Именно в этот день три года назад Шымкент по указу Президента получил статус города республиканского значения. Такая трансформация дала существенный толчок развитию экономики и социальной сферы.
Статистика свидетельствует, что рост идет по всем показателям. К примеру, бюджет города вырос за это время со 131 млрд до 481 млрд тенге. Объем инвестиций за последние три года увеличился почти в два раза.
Накануне на сессии Шымкентского городского маслихата утверждена программа развития города на 2021–2025 годы. Так, за этот период предполагается решить все проблемы, связанные с основной инженерной инфраструктурой города. Только в этом году планируется построить и сдать в эксплуатацию порядка 1 млн квадратных метров жилья, что является своеобразным рекордом. И это – не что иное, как следствие самостоятельного развития мегаполиса, использующего новые идеи и прорывные решения для движения вперед.
Люди, умеющие хорошо работать, достойны того, чтобы разнообразно и насыщенно отмечать день рождения города. И если в прошлом году все праздничные мероприятия прошли в режиме онлайн, то на этот раз были задействованы театры и библиотеки, музеи и концертные залы, парки. Для жителей подготовили премьеры и выставки, конкурсы и концерты, мастер-классы и фестивали, ярмарки и даже городской пикник, пригласив их провести время на лужайках дендропарка.
Программу продумали так, чтобы избежать большого скопления людей, да и каждый мог бы по желанию выбрать мероприятия непосредственно рядом с домом, в своем микрорайоне. К примеру, в Центральном парке прошел фестиваль «Салем, соседи», организаторы которого предложили массу разнообразных вариантов активно провести свой досуг, выбрав конкурс или развлечение на свой вкус.
Не менее насыщенным оказался и фестиваль Revibe, в программе которого были мероприятия, рассчитанные на людей разного возраста, вплоть до мастер-класса по конструированию одежды из бумаги, который провела художница Анна Уколова.
Главное торжество «Мерекенмен, Шымкала!» состоялось во дворце «Туркестан», где собрались представители всех сфер, своим неустанным трудом способствующие развитию города. Их усилия отметили наградами, по достоинству оценив вклад в социально-экономическое и культурное развитие Шымкента, активную общественную деятельность.
В день рождения города стало традицией чествовать также тех, кто получил звание «Почетный гражданин города Шымкента». В этом списке на этот раз 20 шымкентцев, за кандидатуры которых проголосовали депутаты Шымкентского городского маслихата на внеочередной пятой сессии. Есть среди них медицинские работники, педагоги, имамы, ученые и предприниматели. К примеру, профессор Онласбек Кулакеев всю свою жизнь отдал системе здравоохранения Шымкента. Сейчас он профессор кафедры хирургии Южно-Казахстанской медицинской академии.
Ко Дню города приурочили также открытие целого ряда объектов культуры. Среди них – новые музеи историко-культурного комплекса «Шымқала», расположенного в городище Шымкент.
Аким города Мурат Айтенов, секретарь маслихата Бахадыр Нарымбетов и директор Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы госпожа Криста Пиккат ознакомились с работой историко-культурных и подземных музеев. Здесь хранятся древние экспонаты, в том числе найденные археологами в ходе проведения раскопок на городище. Теперь туристы и горожане смогут получить более полное представление об истории города.
В центральной городской библиотеке им. Абая накануне завершилась реконструкция, и в День города здесь принимали первых посетителей, среди которых был и аким города, ознакомившийся с книжным и читальным залами, новой системой Music and Art Community Space, а также муралом «Абай». Вход в библиотеку – теперь через приложение Ashyq, что гарантирует безопасность читателей и сотрудников.
Эти и другие объекты, открытие которых приурочили к празднику, стали приятным подарком для всего города и его жителей. Они призваны разнообразить досуг горожан, сделать его таким же насыщенным, как минувшие выходные. В эти дни шымкентцы получили возможность в россыпи праздничных мероприятий выбрать то, что им по душе, еще раз убедившись, что живут они в солнечном, приветливом, душевном и самом лучшем городе на земле.