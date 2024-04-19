Подать заявление о возмещении ущерба можно онлайн

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– Он разработан Минис­терством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Министерством труда и социальной защиты населения и АО «НИТ» с учетом потребностей и для удобства граждан, – на брифинге в Службе цент­ральных коммуникаций сообщила официальный представитель МЦРИАП РК Альбина Атен.

По инициативе минист­ра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина совместно с Sergek Group запущена онлайн-трансляция с мест проведения противопаводковых мероприятий на сайте gov.kz. Теперь каждый гражданин может онлайн наблюдать, как идет подготовка к паводкам и узнать о ситуации в Уральске, Атырау и Костанае.

По ее словам, IT-сообщество не остается в стороне и вносит свой вклад как финансово, так и доставляя гуманитарную помощь дронами.

ARC Drones – американский стартап с казахстанскими основателями Алибеком Ертаем и Асел Турсун – предоставляет свои автономные дроны для помощи в борьбе с наводнениями в Казахстане. Три беспилотника ARC Drones будут использоваться для доставки медицинских материалов, продуктов питания и других неотложных товаров в отдаленные и труднодоступные районы.

Дроны вчера прибыли в Казахстан, а сегодня в Атырау совместно с МЧС планируется доставка груза.

Astana Hub собрал более 30 инновационных решений по управлению паводками и передал их в уполномоченное ведомство для рассмотрения.

Также по поручению главы МЦРИАП Багдата Мусина организованы штабы из числа специалистов Национального центра геодезии и пространственной информации и частных геодезических компаний в Западно-Казахстанской, Атырауской и Павлодарской областях. Опытные геодезис­ты оперативно проводят геодезические измерения на восьми гидропос­тах Западно-Казахстанской и Атырауской областей в Уральске, Атырау и в селах Январцево, Кушум, Тайпак, Индербор, Махамбет, Еркинкала, Жанаталап, а также работы по координированию на шести гидро­постах на реке Иртыш в Павлодарской области.

Кроме того, выполняют геодезические измерения насыпей автомобильных дорог, верха дамбы (высоты) вдоль Жайыка, оградительных насыпей и сооружений, установленных для защиты в зонах с риском затопления.

– По итогам проведенных мероприятий определены критические точки и незащищенные участки, которые необходимо укрепить и установить дополнительные защитные насыпи. Наши специалисты прилагают все усилия и оперативно совмест­но со специалистами МЧС и МИО проводят противопаводковые мероприятия с целью минимизации затопления городов и населенных пунктов, – проинформировала Альбина Атен.

Вчера «Кселл» предоставил бесплатную связь и Интернет более 60 тыс. жителей Северо-Казахстанской области и Петропавловска. Такую же поддержку от сотового оператора ранее получили абоненты шести подтопленных регионов страны.

Продолжает поддерживать своих абонентов в затоп­ленных регионах и Beeline. На данный момент 40 тыс. абонентов обеспечены связью. Инженеры-связис­ты продолжают работать в усиленном режиме: меняют неисправное оборудование, поддерживают работу дизельных генераторов, возводят защитные дамбы вокруг базовых станций и коммутаторов.

По словам официального представителя МВД Шынгыса Алекешева, в спасательных и противопаводковых мероприятиях участвуют более 5,5 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, а также курсантов учебных заведений МВД.

Задействовано 828 единиц техники полицейского ведомства.

– Нашими сотрудниками очищено свыше 10 тысяч метров арыков. Уложено 590 тысяч мешкотар. В подтопленных регионах пат­рулирование и дежурства идут в круглосуточном режиме. Для охраны оставленного имущества полицией оцеплены 59 пострадавших населенных пунктов, – сообщил спикер.

Стражи порядка проводят массированный рейд по поселкам, чтобы никто из местных жителей не остался в зоне возможного затопления. Под охраной органов внутренних дел сейчас находятся 11 тыс. покинутых жилых домов и других объектов. Фактов мародерства не допущено.