Подготовка к новому учебному году вышла на финишную прямую

Как сообщили в областном управлении образования, во всех школах области уже проведен текущий ремонт. Еще в восьми учебных заведениях 25 августа завершится ремонт капитальный – он проводится на пяти объектах Кызылорды и в школах сел Наги Ильясова Сырдарьинского района и Бухарбай-батыра Жалагашского района, а также поселка Жанакорган.

По данным управления образования, в прошлом году в 330 (297 государственных и 33 частных) школах области обу­чались 181 804 ребенка. В предстоящем учебном сезоне ожидается, что школьников будет на 3 120 больше. 1 сентября впервые порог школы переступят более 17 тыс. малышей (на день подготовки материала учреждениями образования было принято свыше 15,8 тыс. заявлений, прием докумен­тов продлится до 31 августа).

По информации заместителя руководителя областного управления образования Багдата Бердаулетова, продолжительность нового 2024⁄2025 учебного года составит: в первых классах – 33 учебные недели, во 2–11-х классах – 34. Ожидается, что уроки, как и в предыдущие годы, будут начинаться в 8.00 утра в первую смену и в 13.30 – во вторую.

Как отметили в управлении, в 2025 году в области будет пол­ностью решена проблема аварийных школ. На сегодня решены финансовые вопросы по ремонту семи из восьми дефектных зданий, в четырех учебных заведениях уже ведутся строительные работы.

На решение проблем школы № 29 села Турмаганбет Кармакшинского района предложено выделить средства из Фонда поддержки инфраструктуры образования.

Есть и такая приятная новость. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в регионе будет построена 21 школа на 12 300 мест. Планируется, что уже в этом году в эксплуатацию введут 10 учебных заведений на 6 900 мест, а в следующем – еще 11 на 5 400 мест.

Рассказывая о строящихся объек­тах, Багдат Бердаулетов отметил, что в 2024-м в регионе всего планируется возвести 15 школ и пристройки к зданиям еще пяти учреждений.

На особом контроле находится вопрос обеспечения безопаснос­ти учащихся. В 297 государственных школах региона между сменами, в утреннее, обеденное, вечернее время утверждены дежурства с участием сотрудников дорожной патрульной полиции.

Для контроля безопасного передвижения школьников ежедневно в период прибытия детей на занятия и возвращения их домой, в перерывах между занятиями осуществляются дежурства с участием сотрудников администрации школы и школьных инспекторов ювенальной полиции. Все учебные заведения региона обеспечены системами видеонаблюдения, в этом году они будут модернизированы в 63 школах.

Как отметили в управлении, на сегодня все школы с численностью детей и персонала более 700 человек и учреждения образования областного центра обеспечены турникетом и лицензированной охраной.

Должное внимание уделено вопросам обеспечения учащихся горячим питанием – оно будет организовано в 292 школах облас­ти (не считая школ-интернатов). В начале 2024 года бесплатным горячим питанием был охвачен 87 331 ребенок, среди которых 35 067 детей, относящихся к социально уязвимым группам, остальные – учащиеся 1–4-х классов.

Для решения вопросов с питанием из местного бюджета выделено 9 млрд тенге. Конт­роль за качеством питания и эффективной организацией работы возложен на комиссию по мониторингу при отделе образования. При разработке меню учитывались продолжительность пребывания и возрастные категории обучающихся и воспитанников учреждений.

В области с каждым годом уменьшается число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2024 году 667 из 744 детей были размещены на семейное воспитание (619 под опекой и попечительством, 48 – на патронатном воспитании), 77 детей воспитываются в соответствующих организациях образования, здравоохранения, социальной защиты.

В рамках республиканской акции «Дорога в школу» в регионе началась работа по профилактике неявки детей в школу по социальным причинам. Материальную поддержку получают учащиеся из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Кроме того, финансовую помощь могут получить дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций. Сегодня в государственных школах на учете состоят 36 652 ребенка из семей, нуждающихся в помощи. Каждому из них должна быть выплачена единовременная финансовая помощь в размере 43 407 тенге.

В рамках акции «Дорога в школу» организованы также рейды для выявления детей из семей, относящихся к социально уязвимым категориям. По их итогам будет рассмотрена возможность оказания помощи нуждающимся детям со стороны спонсоров. Акция продлится до 30 сентября.