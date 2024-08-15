Подготовка к новому учебному году вышла на финишную прямую Свежий выпуск 15 августа 2024 г. 3:14 37 Алибек Байшуленов собственный корреспондент по Кызылординской области В Приаралье 330 школ 1 сентября примут около 185 тыс. детей Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов Как сообщили в областном управлении образования, во всех школах области уже проведен текущий ремонт. Еще в восьми учебных заведениях 25 августа завершится ремонт капитальный – он проводится на пяти объектах Кызылорды и в школах сел Наги Ильясова Сырдарьинского района и Бухарбай-батыра Жалагашского района, а также поселка Жанакорган. По данным управления образования, в прошлом году в 330 (297 государственных и 33 частных) школах области обучались 181 804 ребенка. В предстоящем учебном сезоне ожидается, что школьников будет на 3 120 больше. 1 сентября впервые порог школы переступят более 17 тыс. малышей (на день подготовки материала учреждениями образования было принято свыше 15,8 тыс. заявлений, прием документов продлится до 31 августа). По информации заместителя руководителя областного управления образования Багдата Бердаулетова, продолжительность нового 2024⁄2025 учебного года составит: в первых классах – 33 учебные недели, во 2–11-х классах – 34. Ожидается, что уроки, как и в предыдущие годы, будут начинаться в 8.00 утра в первую смену и в 13.30 – во вторую. Как отметили в управлении, в 2025 году в области будет полностью решена проблема аварийных школ. На сегодня решены финансовые вопросы по ремонту семи из восьми дефектных зданий, в четырех учебных заведениях уже ведутся строительные работы. На решение проблем школы № 29 села Турмаганбет Кармакшинского района предложено выделить средства из Фонда поддержки инфраструктуры образования. Есть и такая приятная новость. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в регионе будет построена 21 школа на 12 300 мест. Планируется, что уже в этом году в эксплуатацию введут 10 учебных заведений на 6 900 мест, а в следующем – еще 11 на 5 400 мест. Рассказывая о строящихся объектах, Багдат Бердаулетов отметил, что в 2024-м в регионе всего планируется возвести 15 школ и пристройки к зданиям еще пяти учреждений. На особом контроле находится вопрос обеспечения безопасности учащихся. В 297 государственных школах региона между сменами, в утреннее, обеденное, вечернее время утверждены дежурства с участием сотрудников дорожной патрульной полиции. Для контроля безопасного передвижения школьников ежедневно в период прибытия детей на занятия и возвращения их домой, в перерывах между занятиями осуществляются дежурства с участием сотрудников администрации школы и школьных инспекторов ювенальной полиции. Все учебные заведения региона обеспечены системами видеонаблюдения, в этом году они будут модернизированы в 63 школах. Как отметили в управлении, на сегодня все школы с численностью детей и персонала более 700 человек и учреждения образования областного центра обеспечены турникетом и лицензированной охраной. Должное внимание уделено вопросам обеспечения учащихся горячим питанием – оно будет организовано в 292 школах области (не считая школ-интернатов). В начале 2024 года бесплатным горячим питанием был охвачен 87 331 ребенок, среди которых 35 067 детей, относящихся к социально уязвимым группам, остальные – учащиеся 1–4-х классов. Для решения вопросов с питанием из местного бюджета выделено 9 млрд тенге. Контроль за качеством питания и эффективной организацией работы возложен на комиссию по мониторингу при отделе образования. При разработке меню учитывались продолжительность пребывания и возрастные категории обучающихся и воспитанников учреждений. В области с каждым годом уменьшается число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2024 году 667 из 744 детей были размещены на семейное воспитание (619 под опекой и попечительством, 48 – на патронатном воспитании), 77 детей воспитываются в соответствующих организациях образования, здравоохранения, социальной защиты. В рамках республиканской акции «Дорога в школу» в регионе началась работа по профилактике неявки детей в школу по социальным причинам. Материальную поддержку получают учащиеся из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Кроме того, финансовую помощь могут получить дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций. Сегодня в государственных школах на учете состоят 36 652 ребенка из семей, нуждающихся в помощи. Каждому из них должна быть выплачена единовременная финансовая помощь в размере 43 407 тенге. В рамках акции «Дорога в школу» организованы также рейды для выявления детей из семей, относящихся к социально уязвимым категориям. По их итогам будет рассмотрена возможность оказания помощи нуждающимся детям со стороны спонсоров. Акция продлится до 30 сентября. #питание #Образование #школа #ремонт #Дорога в школу