Подписать трудовой договор стало возможным через eGov Mobile

Новый сервис доступен в мобильном приложении eGov Mobile для зарегистрированных на портале Enbek.kz организаций

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь трудовой договор с работодателем пользователи могут подписывать не только на бумажных носителях, но и со смартфонов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ»

Для подписания трудового договора онлайн работодатель создает проект электронного трудового договора в своем личном кабинете на портале Единой системы учета трудовых договоров.

Далее, когда проект договора поступит на согласование непосредственно сотруднику, приложение eGov Mobile направит пользователю push-уведомление с предложением подписать договор. Договор отобразится в разделе «Уведомления» в категории «Запросы на подписание». Пользователь подтверждает свою личность с помощью короткого пароля, либо биометрии. После ознакомления с трудовым договором, в случае согласия с его условиями, сотрудник может подписать документ с помощью своей ЭЦП.

Работодатель в свою очередь получает уведомление от системы в личном кабинете на портале. Подписать электронный трудовой договор работодатель может, используя ЭЦП или QR. Система автоматически отправляет подписанный электронный трудовой договор на регистрацию в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД), после чего договор считается заключенным.

Отметим, если у пользователя не установлено мобильное приложение, но при этом присутствует регистрация в Базе мобильных граждан (БМГ), ему будет направлено sms-сообщение от номера 1414 с информацией о поступлении нового уведомления со ссылкой на скачивание приложения.

Также стал доступен сервис заключения договоров с коммунальными службами онлайн.