Подпустили «красного петуха»

Владелец крестьянского хозяйства «Барс» Бари Амоев считает, что умышленный поджог совершили все те же его недоб­рожелатели, которые год назад жестоко избили его в поле (об этом мы писали в «Казахстанской правде» 29 июня 2022 года и 28 марта 2023 года), а еще раньше (в 2020-м) подожгли его дом, подперев ломом дверь…

Один из нападавших осужден на семь лет, другой подался в бега, третьего ожидает судебный процесс.

Теперь о пожаре, в огне которого в ночь на 6 мая в селе Золотая Нива района Магжана Жумабаева сгорели склады крестьян­ско-фермерского хозяйства «Барс». Бари Амоев уверен, что это был поджог. Семена тогда удалось спасти, а хлебоприемный пункт планировалось восстановить. По предварительным подсчетам, ущерб составил около 200 млн тенге.

В сообщении ДЧС СКО указывается, что сигнал о пожаре в пожарную часть № 12 города Булаево района Магжана Жумабаева поступил в 00.26. Ехать до места происшествия 65 км. К моменту прибытия пожарных огнем были уже уничтожены кровля склада и трактор МТЗ-80.

Вблизи горела сухая трава. В 05.55 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

В ДЧС уточнили, что склад не был оборудован системами и установками пожарной автоматики. Причина устанавливается.

– Я уверен, что это поджог, – считает Бари Амоев. – Они рассчитывали, что сгорят семена, я не смогу отсеяться, и тогда под предлогом нерационального использования земель можно будет изъять их у меня. Это поджог еще и потому, что у пятого склада, который успели потушить, обнаружились следы солярки, которую использовали для поджога. Изнутри поджигали. Если бы с улицы, то можно было бы успеть потушить. А вот когда загорается изнутри, то пламя становится заметным, когда уже все охвачено пожаром. Одновременно загорелись пятый, шестой, седьмой и восьмой склады. Между тем все они были обесточены еще осенью.

Сушильный мастер КФХ «Барс» Валерий Ефимов пояснил происшедшее так: «Я обнаружил, что в зерноскладе № 5 горит деревянная лестница, взял воду и затушил лестницу, и когда я тушил ее, то почувствовал запах горелой солярки. Думаю, что причиной пожара стал поджог, так как было три очага».

Электрик КФХ «Барс» Александр Морозов указал в объяс­нительной: «Электричество в складах я отключил полностью осенью 2022 года. Причина пожара – думаю, поджог, так как электричество было отключено, а очагов возгорания было несколько. Один очаг я затушил сам, и он находился на большом расстоянии от склада № 8».

Фермер Бари Амоев обеспокоен не только материальным ущербом. Он опасается, что правоохранители, не проявив расторопности, упустят время и по горячим следам не смогут найти злоумышленника, подпустившего «красного петуха» на зерновой ток.

10 мая в дежурную часть отдела полиции района Маг­жана Жумабаева поступило новое сообщение о том, что на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Барс» в селе Золотая Нива вновь совершен поджог зерновых складов.

– Опять подожгли, – сокрушается Бари Амоев, – теперь загорелся тот склад, который в прошлый раз удалось отстоять, это там, где лестница обгорела, а следы солярки остались. Теперь сожгли не только склады, но еще и семена – 726 тонн. Сгорели зерноочистительные механизмы, в общем, участок полностью уничтожен. Два пожара за одну неделю. Беда в том, что после первого поджога никаких действий по установлению личности поджигателя не было произведено. А у меня теперь посевная под угрозой срыва, чего, собственно, они и добивались…