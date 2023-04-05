Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
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17-летний парень спрыгнул с многоэтажного дома в городе Кокшетау. Полиция начала расследование, сообщает Kazpravda.kz.
Публикацию местного Instagram-паблика о трагическом инциденте прокомментировал Департамент полиции Акмолинской области.
Предварительно установлено, что 5 апреля несовершеннолетний 2005 года рождения спрыгнул с крыши 9-этажного дома.
От полученных травм юноша скончался.
Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Доведение до самоубийства». Иная информация разглашению не подлежит.
Роковой прыжок молодого акмолинца попал и на камеры очевидцев. Жуткое видео попало в соцсети.