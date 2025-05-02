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В Косшы на территории банного комплекса по улице Республика произошло возгорание газа в подземном газгольдере. Пламя распространилось на расположенное рядом парильное помещение, а также отдельно стоящую парную, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Пожарным удалось оперативно локализовать огонь в парильном помещении на площади 12 кв м. Они продолжают работу в специальных теплоотражательных костюмах. В данный момент на месте наблюдается факельное горение газа.

Организована бесперебойная подача воды и стволов для непрерывного охлаждения газгольдера с целью недопущения взрыва или дальнейшего распространения огня.

Работы по ликвидации пожара продолжаются. Обстоятельства происшествия уточняются, добавили в МЧС.