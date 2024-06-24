Погибший во время паводков спасатель награжден орденом «Ерлігі үшін» посмертно

Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

22 июня состоялось совещание, посвященное памяти Рахима Балданова, погибшего при исполнении служебных обязанностей во время паводка в Северо-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В совещании приняли участие руководитель аппарата МЧС полковник гражданской защиты Ергали Бахаев, а также сотрудники департамента и родственники погибших.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибшем спасателе.

В ходе мероприятия Ергали Бахаев от имени министра по ЧС Чингиса Аринова выразил слова соболезнования родным и близким героя и вручил родственникам покойного командира отделения СПЧ №6 Рахима Балданова медаль «Ерлігі үшін».

Напомним, что в апреле в Тайыншинском районе СКО в реанимации больницы скончался командир отделения пожарной части № 6 Сайранского района ДЧС Туркестанской области. Он прибыл в СКО в составе группировки сил и средств Туркестанской области для оказания помощи в проведении противопаводковых мероприятий. Поступил в больницу после жалоб на плохое самочувствие. Причина смерти – острый инфаркт миокарда.

В этом году наводнения в Казахстане были самыми масштабными. По данным на 21 июня 2024 года, более 120 тысяч человек были эвакуированы из своих жилищ. 67 570 из них уже вернулись в свои дома. При этом 3 952 человека остаются в эвакуационных пунктах. В общей сложности было затоплено 12 тыс. жилых домов (ИЖС) и 26 тыс. дачных участков. 

#казахстан #паводки #орден #спасатель

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