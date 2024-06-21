Премьер: До наступления холодов все граждане будут заселены в новое жилье

В ходе совместного заседания палат парламента премьер-министр РК Олжас Бектенов прокомментировал ход восстановительных работ по ликвидации последствий масштабных паводков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото из архива t.me/KZgovernment

Глава правительства подчеркнул, что паводки нанесли очень серьезный ущерб тысячам граждан, а также инфраструктуре, экономике и стране в целом.

Более 120 тысяч человек были эвакуированы из своих жилищ. 67 570 из них уже вернулись в свои дома. При этом 3 952 человека на сегодняшнее утро остаются в эвакуационных пунктах. В общей сложности было затоплено 12 тыс. жилых домов (ИЖС) и 26 тыс. дачных участков. Под водой остаются 98 домов.

«Большая работа проводится по оказанию помощи. Отозвавшись на призыв главы государства, крупный бизнес оказал серьезную поддержку, бюджетные ресурсы также задействованы. 33 141 семья на сегодня получила компенсацию в размере 100 МРП. На эти цели из бюджета выделено свыше 12 млрд тенге», — сказал Олжас Бектенов.

По его словам, обследование проведено по 17 982 пострадавшим домам, по 15 685 – завершена оценка. Около половины домов требуют ремонта и восстановления. Компенсацию на эти цели уже получили 5823 семьи. На это выделено 38,6 млрд тенге.



Аварийными признаны свыше 8 тыс. домов. По ним существует 2 варианта возмещения ущерба: покупка на вторичном рынке квартир или домов; строительство домов.

«Исходим строго из пожеланий пострадавших граждан, в соответствии с поручением президента. На сегодня 3155 семей уже получили новое жилье. Идет активное строительство 2049 домов в различных регионах. В целом на восстановление и строительство жилья направлен 251 млрд тенге», — подчеркнул премьер-министр РК.

Наряду с этим пострадала инженерная, дорожная и социальная инфраструктура. В частности, разрушено свыше 2,3 тыс. опор энергоснабжения, 54 км линий оборваны. На сегодняшний день 40% восстановлено, работа в летние месяцы будет активно продолжаться.



На 290 участках республиканских и местных дорог было прервано автомобильное сообщение. На сегодня движения по всем участкам восстановлено, за исключением одного в Атырауской области. Там откроют движение, когда отойдет вода.

Кроме того, были затоплены 39 объектов образования. Из них 18 требуют текущего ремонта, 11 капитального ремонта, 9 объектов образования полностью непригодны к дальнейшему использованию и будут построены заново. Один объект образования еще обследуется.