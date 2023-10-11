Погода резко изменится в Казахстане

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В ближайшие дни неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части Казахстана, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, 12 октября на западе, северо-западе, 13 октября в центре, на юге, 14 октября на востоке, 13-14 октября на юго-востоке страны – сильные осадки. По республике ожидаются гололед, порывистый ветер, в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

Ожидается понижение температуры воздуха на востоке ночью от 3-11 тепла до 3 мороза-8 тепла, днем – от 10-22 до 4-15 тепла, на юге, юго-востоке страны – ночью от 10-18, в горных районах – от 2-7 тепла до 0-10.