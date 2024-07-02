Похитивший крупную сумму денег инкассатор совершил суицид в Актау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В полиции также расследуется кража денег.

«По факту кражи и доведения до самоубийства управлением полиции Актау зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», – сообщили стражи порядка.

Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.

Ранее в местных СМИ распространилась информация об инкассаторе, покончившем жизнь самоубийством в здании банка. По их информации, он похитил крупную сумму денег.

Позже в банке потвердили информацию о суициде в здании учреждения.