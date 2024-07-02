Похитивший крупную сумму денег инкассатор совершил суицид в Актау

В ДП Мангистауской области подтвердили факт суицида сотрудника инкассации, передает корреспондент Kazpravda.kz
В полиции также расследуется кража денег.
«По факту кражи и доведения до самоубийства управлением полиции Актау зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», – сообщили стражи порядка.
Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.
Ранее в местных СМИ распространилась информация об инкассаторе, покончившем жизнь самоубийством в здании банка. По их информации, он похитил крупную сумму денег.
Позже в банке потвердили информацию о суициде в здании учреждения.
«Информация о самоубийстве инкассатора в Актау подтверждена городским управлением полиции. В помещении «Halyk Инкассация», где произошла трагедия, ведутся оперативно-следственные мероприятия. Компания воздерживается от любых комментариев и разглашения обстоятельств дела до окончания следствия», – говорится в сообщении.