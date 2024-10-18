Показ фильма Qajymuqan продолжается в казахстанских кинотеатра

Лента режиссера Канагата Мустафина рассказывает о жизни и карьере легендарного казахского борца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

фото предоставлено cъемочной группой

Фильм создан при поддержке МКИ и Государственного центра поддержки национального кино.

Фильм призван вдохновить зрителей, подчеркнув важность уважения к культурному наследию.

Напомним, Кажымукан Мунайтпасов – первый казах, завоевавший титул чемпиона мира по французской борьбе. Он многократно побеждал на мировых, российских, региональных, а затем и всесоюзных чемпионатах по классической борьбе среди супертяжеловесов, став обладателем около полусотни наград и медалей различных проб.

Напомним, съемки «Кажымукана» должны были начаться в 2019 году, но помешала пандемия, затем возникли проблемы с завершением финансирования. Инвесторы нашлись только летом этого года, и фильм в кратчайшие сроки был завершен.

Съемки проходили в Казах­стане и Беларуси. В области Жетысу, Капале и Корое снимали дом Кажымукана, китайский Харбин – в Жаркенте, Аргентину – на побережье Капшагайского водохранилища. Для изображения событий в Турции взяли декорации из фильма «Кочевник». Всю остальную заграницу – Буэнос-Айрес, Чикаго и так далее – сняли в Беларуси.