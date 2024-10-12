В прокат вышел байопик Канагата Мустафина о силаче Кажымукане

Фильм повествует о жизни спортивной легенды – Кажымукана Мунайтпасова – первого казаха, ставшего чемпионом мира по классической и французской борьбе среди профессионалов.

фото предоставлено cъемочной группой

Съемки «Кажымукана» должны были начаться в 2019 году, но помешала пандемия, затем возникли проблемы с завершением финансирования. Инвесторы нашлись только летом этого года, и фильм в кратчайшие сроки был завершен.

Съемки проходили в Казах­стане и Беларуси. В области Жетысу, Капале и Корое снимали дом Кажымукана, китайский Харбин – в Жаркенте, Аргентину – на побережье Капшагайского водохранилища. Для изображения событий в Турции взяли декорации из фильма «Кочевник». Всю остальную заграницу – Буэнос-Айрес, Чикаго и так далее – сняли в Беларуси. Несвижский замок стал шведским Гетеборгом, замково-парковый комплекс «Мир» – немецким Кельном. Все получилось очень достойно, и сомнений в достоверности происходящих на экране событий у алматинских зрителей, пришедших на закрытую премьеру накануне общенационального проката, не возникло.

Фильм получился очень динамичным: за полтора часа зритель вместе с героем проходит всю его жизнь – от рождения до последних дней, когда престарелый борец, отдав последние деньги на покупку самолета для Красной армии, уходит непобежденным в туман...

Главного героя сыграл актер, преподаватель Академии искусств им. Т. Жургенова Ербол Толепберген. Акцент, по словам режиссера, был сделан в первую очередь на внешнем сходстве с героем: рост – 205 см, вес – 140 кг. Кажымукана в юные годы сыграл младший брат Ербола – певец Диас Толепберген.

В фильме впервые широко популяризируется борьба қазақша күрес.

– Если после просмотра хотя бы тысяча мальчишек займется ею, значит, я свою миссию буду считать выполненной, – сказал Канагат Мустафин.

Напомним, что за плечами 40-летнего режиссера четыре картины. Спортивная драма «Рывок» основана на автобиографических событиях: Канагат, выпускник спортивной академии, в свое время был капитаном сборной Казахстана по баскетболу. Затем были три комедии: «16 кыз», «Любой ценой», которая стала символом Наурыза, и «Самая красива