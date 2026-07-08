Покинули Уимблдон

Лидер мужской сборной по теннису Александр Бублик остановился в шаге от четвертьфинала, уступив в 1⁄8 седьмой ракетке мира – американцу Тейлору Фрицу (6:7 (1:7), 4:6, 4:6). Ранее лондонские корты сенсационно покинула первая ракетка страны Елена Рыбакина, разгромно проиграв в третьем круге бельгийке Элизе Мертенс (5:7, 1:6). Завершила свое выступление в парном разряде и Анна Данилина.