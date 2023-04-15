Политические переговоры между министерствами иностранных дел Казахстана и Южной Кореи прошли в Астане

Состоялся 12-й раунд двусторонних политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Корея, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МИД РК.

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Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Канат Тумыш, корейскую – заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Чой Ёнг Сам.

В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-южнокорейского взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Отдельное внимание было уделено графику предстоящих двусторонних мероприятий на высоком уровне.

В завершение встречи стороны договорились продолжать тесный диалог между внешнеполитическими ведомствами для дальнейшего укрепления двустороннего партнёрства.

Республика Корея является одним их ключевых экономических партнёров Казахстана. В 2022 году двусторонний товарооборот составил более 6,1 млрд долларов США. В тоже время Республика Корея инвестировала в экономику Казахстана около 1,5 млрд долларов США, что стало рекордным показателем за всю историю двусторонних отношений.