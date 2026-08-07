Помощь стала доступнее

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Гульшат Темирбаева, главный врач Актюбинского областного перинатального центра
Забота о состоянии здоровья граждан – одна из самых важных задач государства. И не случайно в новой Конституции Казахстана право на охрану здоровья отнесено к числу базовых социально-экономических прав человека, подлежащих гарантированной защите. При этом, если говорить о конкретных результатах проводимой политики, в первую очередь стоит взглянуть на показатели, характеризующие здоровье матери и ребенка.