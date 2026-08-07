Помощь стала доступнее

Статьи,Открытая трибуна
Гульшат Темирбаева, главный врач Актюбинского областного перинатального центра

Забота о состоянии здоровья граж­дан – одна из самых важных задач государства. И не случайно в новой Конституции Казахстана право на охрану здоровья отнесено к числу базовых социально-экономических прав человека, подлежащих гарантированной защите. При этом, если говорить о конкретных результатах проводимой политики, в первую очередь стоит взглянуть на показатели, характеризующие здоровье матери и ребенка.

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Сегодня государственная поддержка позволяет развивать медицинские технологии, повышать доступность помощи и внедрять новые методы лечения. Это особенно заметно на примере работы Актюбинского областного перинатального центра. Только за первое полугодие 2026 года здесь приняли более 3 400 родов, на свет появились 67 двоен. Врачам удалось выходить 165 недоношенных детей. И за каж­дой такой цифрой стоит конкретная семья и огромная работа медицинской команды.

При этом помощь становится доступнее не только для городских женщин. В перинатальный центр на обследование приезжают беременные со всего региона. Одним из наиболее востребованных проектов стала «Клиника одного дня», которую в Актюбинской области первоначально запустили как пилотный проект Министерства здравоохранения.

Главная задача клиники – провес­ти обследование женщины в первом триместре беременности. Ведь именно на ранних сроках можно своевременно выявить многие врож­денные пороки развития и хромосомные аномалии, оценить риски и определить дальнейшую тактику.

Только за шесть месяцев 2026 года в рамках проекта обследование прошли 5 538 беременных. Для женщин из районов это означает не только экономию времени и средств на поездки, но и возможность получить необходимую консультацию в одном месте, не откладывая обследование.

Эффективность проекта уже получила высокую оценку на рес­публиканском уровне. В декабре прошлого года работу «Клиники одного дня» представили Главе государства. Сегодня аналогичный формат внедряется и в других областных центрах.

Возможности центра выходят далеко за рамки обычного ведения родов. В этом году наши врачи впервые в регионе провели внутриутробные вмешательства у двух беременных с тяжелыми формами многоводья. Благодаря этому удалось продлить одну беременность с 28 до 32 недель, вторую – с 30 до 34 недель. Для еще не родившегося ребенка такие дополнительные недели могут иметь решающее значение.

Развивается и помощь уже родившимся детям. Для каждого ребенка составляется индивидуальная программа обследования и реабилитации. В зависимости от потребностей с малышами работают логопеды, дефектологи и реабилитологи.

Благодаря поддержке государства медицинские учреждения страны постоянно развиваются. Что касается нашего ОПЦ, то в рамках реновации планируется расширить возможности «Клиники одного дня», приобрести четвертый УЗИ-аппарат экспертного класса, новое оборудование для хирургической помощи новорожденным, создать роботизированный симуляционный центр, где врачи и акушерки смогут отрабатывать действия при кровотечениях, судорогах и других критических состояниях.

Все это показывает, что конституционные гарантии в сфере охраны здоровья находят отражение в конкретной работе – доступности обследований, новых технологиях, своевременной помощи и возможности сохранить жизнь. В центре же всей этой работы по-прежнему остаются мать и ребенок.

#здравоохранение #медицина #мнения

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