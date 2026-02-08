Полицейские спасли человека во время пожара в Актау

В ночь на 7 февраля на канал ”102” поступило сообщение о пожаре в жилом доме №50, расположенном в 4-м микрорайоне города Актау, сообщает Polisia.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На место происшествия незамедлительно был направлен автопатруль ”Мираж-2” в составе сотрудников 2-й роты, 1-го взвода батальона патрульной полиции. Полицейские оперативно оценили обстановку и приступили к спасению людей.

В результате из задымленной квартиры был эвакуирован мужчина с инвалидностью, который не смог самостоятельно покинуть помещение. Его передали бригаде скорой медицинской помощи.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников полиции Ануара Орысбаева и Бердибека Орынбаева удалось предотвратить трагедию.

Полиция призывает граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности.

