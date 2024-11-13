Полицейского осудили за пытки задержанного по «январским» событиям в Алматы

Ему ограничили свободу на 2,5 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы вынесли обвинительный приговор по применению пыток (ст. 146 УК) к доставленному в период «январских» событий на основании процессуального соглашения о признании вины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру .

Уголовное дело расследовали спецпрокуроры. Прокуроры доказали, что 8 января 2022 года в Управлении полиции Алмалинского района сотрудником полиции в отношении доставленного гражданина были применены пытки.

В результате противоправных действий сотрудника полиции потерпевшему причинены физические страдания.

«Приговором суда, учитывая процессуальное соглашение о признании вины, подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением специального звания и права работать на госслужбе», – сообщили в надзорном органе.

Там же добавили, что приговор вступил в законную силу.

Напомним, 18 марта в суде города Талдыкорган осудили четырех бывших сотрудников полиции по фактам пыток в ходе январских событий 2022 года.

Также ранее стало известно, что 19 марта в суде Алмалинского района Алматы огласили приговор в отношении трех сотрудников полиции по фактам пыток в период январских событий 2022 года, они были осуждены по статье 146 УК РК «Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки».

Кроме того, в ходе выступления на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс» глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть будет предпринимать меры для обеспечения спокойствия и безопасности народа, поэтому всякие спекуляции получат отпор.

Подробнее о том, что суд вынес приговор старшему оперуполномоченному Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Ұлытау за пытки осужденного, здесь.