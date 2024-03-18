Четырех экс-полицейских осудили в Талдыкоргане за пытки во время январских событий

Уголовное дело расследовано спецпрокурорами области Жетісу.

Как сообщает прокуратура области, доказано, что в период с 5 по 16 января 2022 года в здании Департамента полиции Алматинской области, виновные лица совершали запрещенные методы следствия, сопровождавшиеся физическим насилием.

В результате противоправных действий семи потерпевшим причинены телесные повреждения различной степени.

«Приговором суда трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы от 4 до 6 лет, один из них осужден к мере наказания, не связанной с лишением свободы. Кроме того, суд лишил их специальных званий и права работать на госслужбе», - говорится в сообщении.