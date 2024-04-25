Президент поручил жестко пресекать любые попытки расколоть наше общество

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть будет предпринимать меры для обеспечения спокойствия и безопасности народа, поэтому всякие спекуляции получат отпор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

«Всяческие спекуляции и инсинуации, от кого бы они ни исходили, получат мощный общественный отпор и адекватную реакцию правоохранительных органов. Необходимо жестко пресекать любые попытки расколоть наше общество. Вовлечение наших сограждан в чужие информационные войны, пропаганда ненависти несут серьезные риски для стабильности нашей страны и согласия в обществе. Каждому из нас нужно четко следовать букве и духу нашей Конституции, провозглашающим равные права и свободы для всех граждан», - сказал он на заседании АНК.

Он отметил, что важно всегда и во всем соблюдать Закон и Порядок, словом и делом обеспечивать верховенство права.

«Наша задача – укреплять в обществе взаимное уважение и доверие, искать новые объединительные принципы и установки в противовес религиозным, региональным или социально-экономическим различиям. Деятельность Ассамблеи на этом важном и сложном направлении имеет особое значение», - говорит Токаев.

Президент также говорил о нетерпимости к попыткам дискриминации.

«В такое непростое время главное для нас – сохранять единство и сплоченность. Мы должны ставить непреодолимый заслон любым действиям, разделяющим наше общество. Как я  уже ранее говорил, противники казахской государственности не сидят без дела, в поисках популярности пытаются навязать в соцсетях свою деструктивную повестку, распространяя ложную информацию. Поэтому всем нам, как никогда ранее, важно критически относиться к любой поступающей информации, доверять только официальным источникам, ориентироваться на факты», - продолжил президент.

Он подчеркнул, что в судьбоносные моменты истории наш народ всегда проявлял невероятную стойкость и солидарность, неизменно следовал высоким идеалам гуманизма и сострадания.

«История проверяет нас снова. В эти напряженные недели мы проходим общенациональный тест на прочность и способность с честью преодолеть этот беспрецедентный природный катаклизм. Любой кризис несет не только испытания, но и раскрывает в каждом из нас скрытые силы и способности, создает новые возможности (...) Поэтому нынешнее природное бедствие – не повод для депрессии и уныния. Путь к прогрессу всегда извилист и тернист. Но вслед за неудачами и бедами обязательно придут успехи и благополучные дни», - добавил он.

#президент #закон #общество #единство общества

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