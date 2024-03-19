Январские события: полицейских осудили за пытки задержанных в Алматы

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По данным ведомства, 19 марта в суде Алмалинского района Алматы огласили приговор в отношении трех сотрудников полиции по фактам пыток в период январских событий 2022 года, они были осуждены по статье 146 УК РК «Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки».

Уголовное дело расследовали спецпрокуроры Алматы.

«Прокуроры доказали, что 9 января 2022 года в управлении полиции Алмалинского района виновные полицейские в отношении трех доставленных граждан применили пытки. В результате противоправных действий трем потерпевшим причинили физические страдания. По приговору суда троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением их специальных званий и права работать на госслужбе. Указанные граждане взяты под стражу в зале суда», — прокомментировали в надзорном органе.

Приговор не вступил в законную силу.