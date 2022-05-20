Полиция ищет экс-акима Кульсары после нашумевшего видео с "закладкой наркотиков"

Стражи порядка пытаются установить местонахождение бывшего чиновника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что в Сети распространилось видео, как неизвестные жители микрорайона Коктем задержали мужчину, который представился бывшим акимом Кульсары Каржауом Шаргабаевым. На кадрах он показывает пакетик с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета.

«Автор видео поясняет, что вещество является наркотическим средством. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 296 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта». Устанавливается местонахождение 41-летнего Каржауа Шаргабаева, жителя Жылыойского района», – сообщили стражи порядка.

20 мая в Facebook опубликовано видео самого Шаргабаева. На нём он говорит, что 19 мая в селе Томарлы неизвестные избили его, забрали телефон, пригрозили и заставили сделать признание на камеру.

По данному факту в отношении неизвестных полицейские также зарегистрировали уголовное дело по статье «Хулиганство».