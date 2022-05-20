Скриншот с видео
Происшествия
Полиция ищет экс-акима Кульсары после нашумевшего видео с "закладкой наркотиков"

Стражи порядка пытаются установить местонахождение бывшего чиновника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что в Сети распространилось видео, как неизвестные жители микрорайона Коктем задержали мужчину, который представился бывшим акимом Кульсары Каржауом Шаргабаевым. На кадрах он показывает пакетик с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета.

«Автор видео поясняет, что вещество является наркотическим средством. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 296 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта». Устанавливается местонахождение 41-летнего Каржауа Шаргабаева, жителя Жылыойского района», – сообщили стражи порядка.

20 мая в Facebook опубликовано видео самого Шаргабаева. На нём он говорит, что 19 мая в селе Томарлы неизвестные избили его, забрали телефон, пригрозили и заставили сделать признание на камеру.

По данному факту в отношении неизвестных полицейские также зарегистрировали уголовное дело по статье «Хулиганство».

Популярное

Все
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Золотая медаль Севинч
Много ли в Казахстане уклонистов от службы в армии
На основе дружбы и доверия
Проверено на себе: полное погружение в виртуальную реальность
Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы
Байконыр: как попасть, где остановиться, что посмотреть?
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Референдум-2022: обеспечить безбарьерную среду
Один день из жизни Дербисека
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
С чего начиналась система водоснабжения Шымкента и что из себя представляет сегодня
С чем чаще всего приходится сталкиваться участковым в Казахстане
Общество как локомотив перемен
Это мнение молодежи
Такой важный капитал
Ежемесячный доход для получения молодёжью арендного жилья снизят в Казахстане
Хранители истории
Ход конем
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Размер МРП увеличен в Казахстане
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Премьер провел встречи с фермерами и экоактивистами в Актюбинской области
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Происшествия , Видеогалерея
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой н…
Правительство , Происшествия
Приставал к 12-летней девочке в автобусе: мужчину задержали…
Происшествия , Крупные ДТП
Семья попала в ДТП в Актюбинской области: мать и дочь погиб…
Происшествия
Около 60 человек эвакуировали из горящей гостиницы в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]