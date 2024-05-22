Положительный опыт южных соседей

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Кадиша Ныгмет

Образование – ключ к будущему страны, и этот принцип в Узбекистане воспринимают с особой серьезностью. В течение последних десяти лет здесь проводятся масштабные реформы в образовательной сфере.

фото из архива "КП"

Одна из таких реформ касается требования знания английского языка при поступлении в университет. Инициатива предполагает, что это расширит возможности населения.

С 2017 года в Узбекистане стремительно растет количество университетов и студентов. В том же 2017-м, например, в стране насчитывалось 79 вузов на 140 тыс. студентов. А уже к 2023 году число университетов возросло до 210, а количество студентов превысило один миллион.

Однако изменения касаются не только роста числа учебных заведений. В Узбекистане действуют филиа­лы зарубежных университетов, что способствует росту уровня и качества образования. Так, Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте работает с 2008 года, корейский Университет Инха ‒ с 2014-го, а Международный Вестминстерский университет (МВУТ) ‒ с 2002-го. К слову, МВУТ проводит обучение полностью на английском языке, и по окончании его выпускники получают диплом Университета Вестминстера (Лондон).

Не останавливаясь на достигнутом, Узбекистан также основал в 2021 году свой университет западного образца ‒ New Uzbekistan University (NewUU). Цель ташкентского университета ‒ стать главным узбекистанским и центральноазиатским университетом, интегрирующим образование и науку.

Основанный по инициативе Президента Узбеки­стана Шавката Мирзиёева, NewUU является первым автономным университетом республики. Главными партнерами вуза, теми, кто помогает ему наладить систему обучения и исследовательскую деятельность, являются Массачусетский технологический университет (MIT) и Технический университет Мюнхена. Обучение в вузе проходит полностью на английском языке, многие преподаватели приглашаются из-за рубежа.

Все это звучит знакомо не случайно – NewUU строит свои процессы по модели казахстанского NU, который прошлой осенью уже стал лучшим университетом в Центральной Азии по версии международного рейтинга университетов Times Higher Education.

К слову, в начале мая делегация NU съездила в Узбекистан, где посетила несколько школ и университетов Ташкента и Самарканда, в том числе NewUU, с которым казахстанский вуз уже подписал меморандум о взаимопонимании в октябре прошлого года.

Такие усилия со стороны правительства Узбеки­стана для улучшения уровня образования демонст­рируют серьезное намерение страны выйти на передовые позиции в Центральной Азии. Здоровое соперничество между узбекскими и казахстанскими университетами будет только способствовать повышению образовательных стандартов и откроет новые перспективы для студентов обеих стран.

#Узбекистан #Образование #университет #NewUU

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