Получит ли порода қазақы тазы международное признание?

В каком именно павильоне проходит собачья выставка, можно было безошибочно угадать по специфичному запаху: льющий с ночи дождь успел подмочить шерстку конкурсантов, крепкий дух псарни разил уже при подходе к выставочному залу. Ну и характерные кучки, на которые периодически наступали спешащие под дождем, прямо указывали верную дорогу. О «минах», кстати, не стоило забывать и под крышей: в помещении отхожих мест для собак не предоставили, а против природы не попрешь, вот и фланировал по залу специальный человек с лопаткой и мешком. Самых крупных собак, правда, хозяева выводили на улицу, думается, в том числе и для того, чтобы животные просто подышали свежим воздухом.

Открывал мероприятие министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

– Тазы – древняя казахская порода собак, одно из семи сокровищ. Ее происхождение напрямую связано с нашей историей. В ХХ веке по разным причинам поголовье собак этой породы уменьшилось и почти исчезло. Также из-за отсутствия внимания к сохранению породы стали исчезать ее оригинальные качества. В то же время мы работаем над защитой породы төбет и популяризацией их на мировом уровне. В настоя­щее время принимаются меры по консолидации усилий общества и государства по сохранению породы казахских собак и увеличению их роста, это утверждено на законодательном уровне, – отметил на церемонии открытия глава ведомства.

Выставка действительно имела большой успех: показать себя во всей красе явились около ста представителей этой породы. Молодые и зрелые, причудливого серого окраса и белоснежные – тонкокостные, поджарые тазы занимали каждый метр павильона.

А какие они милые! Ты просто стоишь поблизости от этого ушастого чуда, а собака сама находит твою руку и тычется мокрым носом: давай дружить! Приседаешь на корточки перед очередной длинной мордой, а тебе в душу смотрят удивительно добрые, как будто с поволокой, глаза… Ни малейшей попытки зарычать или увернуться от поглаживаний!

И никаких капризов. Тихо-мирно ожидают своего выхода на ринг, где эксперты оценивают собратьев. Никто из тазы не пытался убежать; прилабунившись к ногам хозяев, эти удивительные создания лишь миролюбиво взирали на зрителей. Правда, кто-то уже клевал носом – приехали издалека, а кто-то с любопытством обмахивал хвостом каждого подходящего познакомиться.

– Порода замечательная – очень покладистая, послушная, но при этом великолепный охотник: с тазы можно идти практически на любую дичь – хоть на зайца, хоть на барсука. Самые духовитые, это в основном кобели, могут пойти и на кабана. Команды отлично выполняет. Тазы сейчас берут после обучения в кинологическом центре даже на пограничную службу. Моя Сарыкыз, ей семь месяцев, на выставке уже третий раз, – рассказывает Султан Уалиханов из Семея (на фото).

Превосходные охотничьи навыки тазы отмечает и владелец сразу двух собак – серого Коксерека и рыжей масти Керемет. На поводке у него еще несколько собак – мужчина приехал с друзьями, такими же ценителями породы.

Акыл Рыскельдиев из города Иссыка Алматинской области занимается разведением тазы уже 10 лет.

– На выставке первый раз. Приехали познакомиться, других посмотреть, себя показать. Собаки очень рабочие, зимой обязательно ходим на охоту – на лису, на зайца, на барсука. Такая поджарость неспроста: на охоте собака пробегает не меньше 50–60 километров, лишний вес ей ни к чему, – смеется владелец. – На привязи держать их не стоит, мои тем более всегда в работе – я с ними пасу лошадей в подгорьях области. Кормим исключительно мясом, никаких сухих кормов и ни в коем случае – костей, для этой цели купили отдельный морозильник.

Бауыржан Сериккали, президент Союза кинологов Казахстана, рассказал о происходящем поподробнее:

– Сегодня исторический, не побоюсь этого слова, для нашей породы день. На этой монопородной выставке работает специальная комиссия по стандартам, в том числе руководство Международной кинологической федерации (FCI). Это особое требование – представители федерации должны лично убедиться, что в стране происхождения породы имеется, во-первых, необходимое поголовье собак, во-вторых, соответствующее отношение государства и общества, да и в целом культура собаководства соответствует определенному уровню. По итогам выставки комиссия составит заключение, которое ляжет в основу решения Генерального комитета Международной кинологической федерации о признании қазақы тазы национальной породой и брендом Казахстана.

По словам главы кинологического союза, в первую очередь проверяется соответствие собак стандартам, разработанным отечественными кинологами по требованиям FCI: высота в холке, масть. Организаторы постарались собрать из регионов тазы самых разных возрастов и типов, дабы показать их разнообразие.

– Наука и опытные кинологи подтверждают, что тазы имеет свою уникальную ДНК, не схожую с внешне похожими другими собаками. Участвуют около ста представителей породы, племенные смотры прошли во всех регионах страны, участников было очень много. На сегодняшний день в нашей племенной книге зарегистрировано около трех с половиной тысяч собак по всей стране, но есть и другие организации по типу нашего союза, и у них может идти свой учет, – уточнил Бауыржан Сериккали.

Упомянем коротко о самой процедуре признания породы: страна подает заявку, как и поступил Союз кинологов Казахстана, собрав все необходимые документы. Есть два комитета – научный и по стандартам, изучающие эти заявки. После положительного заключения обоих комитетов в работу вступает выездная комиссия, чтобы убедиться в соответствии реальной картины с указанной в документах.

Член этой выездной комиссии, исполнительный директор FCI Ив де Клерк (Yves De Clerq) выразил свое мнение о выставке.

– Мы приехали специально, чтобы оценить породу қазақы тазы с разных аспектов – с точки зрения внешних характеристик, здоровья и функциональности. Что мы подразумеваем под последним? В первую очередь тазы – борзая, охотник, а значит, эти собаки должны обладать выносливостью, крепкими костями, быть в состоянии быстро бегать, обладать хорошим зрением. Стандарты породы были разработаны казахстанскими кинологами, и наша задача – ознакомиться с этими пунктами и сверить, насколько участники выставки соответствуют этим параметрам. Важный момент – собака должна быть здорова не только физически, но и психологически. Зоологические организации, особенно европейские, очень трепетно относятся к этой характеристике, – прокомментировал господин де Клерк.

Окончательное же решение о признании породы қазақы тазы национальным достоянием Казахстана будет вынесено не раньше начала сентября в Амстердаме и только после того, как члены специальной комиссии предоставят свои отчет и рекомендации в Генеральный комитет FCI.