Получить паспорт и удостоверение стало возможным онлайн в РК

Внедрение этой системы станет альтернативой традиционному способу подачи документов и призвано повысить удобство и доступность для граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством внутренних дел РК приняли приказ о проведении пилотного проекта, который позволит казахстанцам получать паспорта и удостоверения личности через портал электронного правительства и мобильные приложения, передает Kazpravda.kz

Основной целью является перевести процедуру получения удостоверений личности, особенно при истечении их срока действия, в онлайн-формат до 1 марта 2026 года.