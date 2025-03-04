Получить паспорт и удостоверение стало возможным онлайн в РК

Цифровизация,Госуслуги
76
Венера Баталова
корреспондент

Внедрение этой системы станет альтернативой традиционному способу подачи документов и призвано повысить удобство и доступность для граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством внутренних дел РК приняли приказ о проведении пилотного проекта, который позволит казахстанцам получать паспорта и удостоверения личности через портал электронного правительства и мобильные приложения, передает Kazpravda.kz

Основной целью является перевести процедуру получения удостоверений личности, особенно при истечении их срока действия, в онлайн-формат до 1 марта 2026 года.

«Принятие этого проекта не окажет негативного влияния на социально-экономическую ситуацию или национальную безопасность. Его реализация также не потребует дополнительных финансовых затрат», - отметили в Комитете миграционной службы РК.

#онлайн #паспорт #удостоверение #выдача

Популярное

Все
Особому городу – особый статус
Сто спасенных жизней
Объединить усилия
Время людей труда
Представлен проект визит-центра в урочище Бозжыра
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Чтобы техника вовремя вышла на поля
Первый тур Премьер-лиги посетили 42 353 зрителя
В Алматы прошел очередной этап Кубка мира по фристайлу
Как избавиться от долгов и открыть свой бизнес
В столице готовятся к паводковому периоду
Волонтеры поддержали ветеранов
Права инвесторов защищает государство
Казахстан и Марокко расширяют взаимодействие
До новой школы
Оштрафованы за продажу насвая
Дороги дружбы
Картофельный хлеб
Выигран малый чемпионат мира
Независимость, свобода, суверенитет
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Что написано пером
Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине
Разрешить продажу пива на АЗС предлагают в Казахстане
Топливо, энергия и карбонизация
«Кайрат» в третий раз стал обладателем Суперкубка Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Мопеды: теперь только по правилам
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
Молодые ученые на особом счету
Ситуация может повториться
«Не сделал должных выводов»: шесть лет тюрьмы получил житель Акмолинской области
В ожидании рекордного подъема воды
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре

Читайте также

В Казахстане устанавливать инвалидность будут в заочном фор…
Казахстан запустил Digital Nomad Residency для привлечения …
Какие изменения в законодательстве ждут казахстанцев с 1 ма…
Европротокол в законе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]