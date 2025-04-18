Да, из своих 75, а юбилей Горбунов отметит 20 апреля, 54 года Сергей Александрович работает журналистом. Изрядный отрезок трудового пути был посвящен «Казахстанской правде»: собкором главной газеты страны по Павлодарской области он трудился четверть века – с 1992 по 2017 год.

Когда мы познакомились, я была студенткой местного вуза, и на одно из занятий к нам пригласили Сергея Александровича, мэтра павлодарской да и казахстанской журналистики. И с первой встречи стало понятно, что это не просто профессионал, но и добрейший человек, готовый делиться опытом, знаниями, помочь с контактами, направить в нужное русло при поиске темы.

После мы регулярно пересекались на мероприятиях, когда я работала коррес­пондентом в областной газете. Сергей Александрович всегда выделялся на фоне многочисленных журналистов: крупная фигура, уверенная неспешная походка, низким голосом он одним из первых задавал вопросы спикерам, держа в руках кассетный диктофон. Меня всегда удивляло, как умело он выстраивал диалог, даже когда рядом было множество коллег, жаждущих получить комментарий от чиновника, агрария, предпринимателя – да мало ли с кем приходилось общаться. Но именно первые вопросы Горбунова не сшибали собеседника с ног, не вгоняли в краску, но при этом буквально заставляли «раскрывать карты». Казалось, журналист и сам уже все знает, от него не утаить нюансов.

Перед официальным выходом на пенсию Сергей Александрович предложил мне сменить его в «Казахстанской правде». Признаюсь, я согласилась не раздумывая. Единственное, что смущало, – смогу ли продолжить «собкорить» на том же уровне, что и Горбунов. Это сомнение еще долго было со мной, ведь каждый раз, приходя на интервью к самым разным героям – от руководителей областного уровня до библиотекаря в дальнем селе, – слышала похожие фразы: «Неужели Горбунов на пенсии?! А вам нужно постараться не опустить планку».

К слову, сам Сергей Александрович всегда меня напутствовал так, чтобы Павлодарская область была представлена на страницах «Казправды» наи-лучшим образом. Он-то, работая в редакции много лет, постоянно был в лидерах негласного соревнования регио­нов. Да и сейчас при встрече, смеясь, спрашивает, удалось ли опередить по количеству публикаций Шымкент, и сам же отвечает: «За Любовью Добротой не угнаться, я знаю. Но важно равняться на лучших». А еще всегда поддержит добрым словом, отметив тот или иной вышедший материал, подчеркнув, что для журналиста важно разобраться в сути проблемы.

Это желание в свое время и привело самого Сергея Горбунова в профессию.

– Мне с детства хотелось узнавать что-то новое и делиться этим с людьми. А еще я не люблю несправедливость и стремлюсь высказать свое несогласие с этим, – рассказывает Сергей Александ­рович. – И свою первую публикацию помню, потому что она была на этом построена. Это был 1967 год, я тогда учился в последнем классе школы. Как-то с родителями поехали отдыхать на ту сторону Иртыша, и я увидел, что рядом порублены кусты и деревья – видимо, прежними отдыхающими. Написал заметку «Торчат только пеньки», и ее потом опубликовала областная газета «Звезда Прииртышья». Только вот узнал о публикации я поздно и, когда поехал поступать в Алма-Ату в Казахский государственный университет, никаких вырезок с собой не привез. Вот меня и не взяли, ведь раньше на журфак мог поступить только тот, чьи статьи уже публиковались в газетах.

Сергей вернулся в Павлодар, устроился на работу учеником токаря, а в 1968-м его призвали в армию, и он попал на флот. Степному парню все вокруг казалось интересным и удивительным, а о таком стоит писать. Сначала публиковался в газете «Моряк Балтики». Когда из Ленинградской области перевели в Архангельск, посылал свои заметки в краевую флотскую многотиражку «На страже Заполярья». И именно тогда твердо решил, что станет журналистом.

Официально журналистскую деятельность Горбунов начал в 1971 году – корреспондентом многотиражной газеты «Строитель» Главпавлодарстроя. Стройка была ему хорошо знакома: в 14 лет, во время школьных каникул, помогая родителям (семья была большая), он впервые пришел работать в комплекс­ной бригаде. Поэтому трудился плотником-бетонщиком, грузчиком, токарем и электрообмотчиком. Как говорит он сам, «познавал жизнь во всех ее проявлениях». Поэтому и в строительной многотиражке быстро проявил себя с профессиональной стороны. А решающей публикацией того периода считает корреспонденцию «Кто громче свистнет».

– Тогда в Павлодаре на стройках была такая практика: бригады одно­временно работают на разных участках строящегося­ объекта, и вот к ним подвозят раствор на бетономешалке. Только его получит бригада, не которой он нужнее, а которая первой заметит машину и громче свистнет, чтобы водитель услышал. Порядка это, конечно, не добавляло. После моего критического материала на стройках внедрили специальную систему, графики учета и так далее. А меня пригласили в областную газету «Звезда Прииртышья», – вспоминает журналист.

Конечно, трудовые будни регионального журналиста – дело интересное. Это и поездки за десятки, а то и сотни километров по просторам Приир­тышья, и спуски в майкаинские шахты, и подъемы на высоченные опоры связи, и главное – встречи с людьми. Причем порой случайные, а не запланированные редакцией.

Одно из таких знакомств Горбунов посчитал профессиональной удачей: довелось ему отправиться в рядовую командировку в Экибастуз. Шквальный ветер захлопнул дверь горисполкома, когда туда заходил корреспондент, да так, что разбилось стекло фрамуги и порезало Горбунову руку. Пришлось ехать в больницу. И здесь он встретил Василия Сизинцева – знаменитого на весь Союз анодчика Сталинского алюминиевого завода Кемеровского совнархоза. Его, Героя Социалистического Труда, знали и уважали, а в Экибастузе он оказался проездом, и сейчас уж не вспомнить, почему оказался в больнице.

– Главное, что я подошел, и мы здорово так побеседовали с ним. Вышел отличный материал, ведь какая интересная биография у человека! – рассказывает Сергей Александрович. – Публикацию мою в газете отметили, и редактор даже премию выписал в 43 рубля. А вскоре пришло письмо от читателя, который заметил, что я перепутал станции Кулунда и Калкаман, рассказывая о пути своего героя в его командировке. Незначительная деталь, сути дела, по большому счету, не меняющая, но премии меня лишили и выговор дали «за невнимательность». И ведь все правильно сделали – в нашей профессии мелочей не бывает.

С 1973 по 1992 год Горбунов работал в региональных СМИ – не только в газете, но и недолго на телевидении, хотя сам признается, что камеры смущался. В 1987-м он заочно окончил Казахский государственный университет по специальности «журналистика» – привык человек добиваться своего. В 1992 году стал собкором Казахского телеграфного агентства (ТАСС) по Павлодарской области, а спустя несколько месяцев – собственным корреспондентом республиканской газеты «Казахстанская правда».

– У «Казправды» всегда были отличные журналистские традиции, это всегда был сильнейший коллектив, профессионализм которого позволял решать проблемы, о которых писала газета. И мне было важно, с одной стороны, показать достижения родного Прииртышья, а с другой – осветить слабые стороны, чтобы регион рос и развивался, – подчеркивает Сергей Горбунов.

Такой подход к работе оценили и читатели, и руководство страны. В 2000 году Сергей Александрович был удостоен гранта Президента Казахстана «За глубокий творческий поиск, актуальные произведения в средствах массовой информации». Имеет он и другие награды: орден «Құрмет», медаль «Ерен еңбегі үшін», звания «Почетный журналист Казахстана», «Заслуженный работник просвещения Республики Казахстан», «Почетный гражданин города Павлодара», орден-знак Новосибирской областной организации Союза журналистов России «За заслуги перед отечественной журналистикой» (павлодарские представители СМИ всегда сотрудничали с коллегами из соседних регионов России) и многие другие.

В 2017 году Сергей Александрович вышел на пенсию, но журналистику не оставил. Сначала сотрудничал с нес­колькими республиканскими газетами, а затем вновь стал активным автором областной газеты «Звезда Прииртышья», где его корреспонденции можно узнать и без подписи. Ведь написаны они в горбуновском стиле – живым языком, с тонко подмеченными деталями и нетривиальными выводами.

Нужно отметить, что всю жизнь рядом с профессией шло еще одно важное увлечение Сергея Горбунова – литература. В юности, как и многие, начинал со стихов, а потом стал тяготеть к художест­венной малой прозе. В начале 2000-х материалов набралось на книгу – это был сборник рассказов «Красно-белый дед». И хотя в основе заглавного рассказа лежала реальная история деда Сергея Александровича по отцовской линии – Павла Евсеевича, сам автор относит произведение не к публицис­тике, а к литературе. Павлодарским читателям знакомы и другие работы Горбунова-писателя: «Поезд дальнего следования», «Не поле перейти…», «Жизнь продолжается», «Память серд­ца», «Широка река». Многое публиковалось в сборниках, в литературных журналах Казахстана и России.

Журналистика познакомила Горбунова не только с героями публикаций, но и с героинями его жизни. Привыкший сам расспрашивать собеседников, о своей личной жизни Сергей Александрович рассказывать не спешит. Впрочем, есть семейная тема, о которой он может говорить с горячим интересом, – это дача, любовь к которой он перенял от своей супруги Татьяны. Вдвоем они выращивают там множество цветов, плодовых деревьев, ягоды, любят экспериментировать с новыми сортами и экзотичес­кими растениями. На даче хоть и тело напрягается, зато душа отдыхает, приз­нается наш герой. А это очень важно для счастливой жизни…

Коллектив «Казахстанской правды» поздравляет Сергея Александровича Горбунова с юбилеем, желает ему крепкого здоровья и новых творческих достижений!