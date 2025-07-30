Узбекистанская певица Зебои Жахон убита в собственном доме в Самаркандской области Узбекистана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на EurAsia Daily

Фото: one.uz

Главным подозреваемым оказался ее муж, сообщается в Telegram-канале утренней программы Millar телеканала Milliy TV.

«Певица и блогер Зебои Жахон, как сообщается, была задушена своим мужем… Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в публикации.

Согласно данным телеканала, трагедия произошла 26 июля. По предварительным данным, завязалась ссора, в результате которой мужчина задушил жертву. Сообщается, что у Зебои Жахон было трое детей.

В сообщении уточняется, что подозреваемого задержали. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Убийство».