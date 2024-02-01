Пора воспользоваться возможностью

«Переехать из поселка в город», «из нашей периферии – в столицу»... Многие из нас не раз слышали подобные фразы от родителей и воспринимали данную установку как непременный путь к успеху и счастью. В результате тысячи студентов, уехавших из сельской местности, «оседают» в мегаполисах, строят там семьи и карьеры, борются с конкуренцией и стараются отстоять свое право быть счастливым.

В это же самое время их родные поселки страдают от нехватки профессиональных кадров. В школах нет учителей-предметников, а в поликлиниках – узких специалистов. Подобная ситуация наблюдалась десятки лет, до тех пор, пока само государство не решилось изменить значение понятий «успех» и «счастье» в головах граждан. Программа «С дипломом – в село!» работает в Казахстане с 2009 года. В последние несколько лет наметилась явная тенденция увеличения молодых специалистов, желающих приехать и работать в отдаленных аулах нашей родины.

Так, житель Мангистауской области Тоймырат Дангатаров после окончания медицинского университета в Алматы не стал оставаться в южном мегаполисе, чтобы построить частную практику, а вернулся к себе домой.

– С 2015 по 2020 год я обучался Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова, затем были два года интернатуры в Казахско-Российском медицинском университете. После этого приехал в поселок Атамекен, где работал по программе «С дипломом – в село!» врачом общей практики в поликлинике № 1. Зарекомендовал себя как хороший специалист, и уже с марта 2023 года меня повысили, я занял долж­ность старшего врача. Хочу выразить огромную благодарность Жанар Есенгалиевне Досжановой, директору Мунайлинской районной больницы, за помощь и поддержку молодых специалистов, – сказал Тоймырат Дангатаров.

Как и многие другие, молодой врач получил помощь и от государства. По его мнению, программа «С дипломом – в село!» – превосходный вклад со стороны государства в развитие и укрепление здоровья нации, процветание страны.

Прибавилось специалистов в Мангистауской области и в сфере образования. Например, после окончания университета жительница Актау Айгерим Муханбеткызы переехала жить и работать учителем начальных классов в поселок Шетпе. Здесь девушка вышла замуж, и какое-то время они жили с мужем с его родителями. Однако благодаря программе смогли приобрести дом под беспроцентный кредит.

– Я подавала заявку на программу в 2022-м, и уже в конце 2023 года мы с мужем переехали в собственный дом. Конечно, это прекрасная возможность для нас. Думаю, подобных программ должно быть много. У нас такие прекрасные дети, с ними очень приятно заниматься, они дружные и активные. И руководство моей школы очень тепло относится к молодым специалистам, нам помогают освоиться, адаптироваться, – рассказала Айгерим Муханбеткызы.

Напомним, участвовать в этой программе могут казахстанцы любого возраста. Главное, чтобы они имели диплом и работали на селе по ряду профессий. Это специалисты здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса, государственные служащие аппаратов акимов сельских округов (за исключением акимов и их заместителей).

В 2023 году подъемное пособие в регионе по программе «С дипломом – в село!» получили 360 человек. Большая часть из них – 125 человек – сейчас проживает в Мангистауском районе. А бюджетный кредит по этой программе в прошлом году получили 232 жителя области.