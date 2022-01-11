"Пора завершить игру с цифрами" – Токаев поручил принять программу повышения доходов казахстанцев

Президент
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Екатерина Елисеева
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В ходе выступления на заседании Мажилиса Парламента РК Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил за два месяца принять программу повышения доходов населения, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"Благополучие граждан и их социальное самочувствие должны быть главными и всегда находиться в фокусе внимания государства. Пора завершать игру с цифрами, переходить к реальным делам. Зачастую госорганы любят маскировать ситуацию терминами вроде "продуктивных самозанятых", "неформальной занятости" и так далее. В результате многие люди остаются один на один с безработицей и социальной незащищенностью. Это требует качественного обновления социально-трудовой сферы", – заявил Токаев. 

По его словам, в этих целях стоит принять комплекс мер.

"Необходимо разработать программу повышения доходов населения. Работа должна быть точной и адресной, на каждом управленческом уровне следует установить конкретные показатели снижения бедности.  Предстоит выявить реальное количество граждан, которые нуждаются в трудоустройстве. Поручаю Правительству совместно с "Атамекен" в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения. 

Правительству следует обеспечить своевременное принятие Социального кодекса. В рамках данного документа мы должны адаптировать социальную политику под новые реалии с учетом вызовов пандемии и накопившихся проблем. Социальный кодекс должен стать ключевым элементом нового общественного договора", – дополнил Глава государства.

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