Портрет Касым-Жомарта Токаева появился на газетных киосках по всей Франции

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Скриншот из видео на 24.kz
Портрет Президента Касым-Жомарта Токаева появился на газетных киосках по всей Франции. Так популярный журнал, посвященный международным отношениям, анонсировал свой новый выпуск, сообщает 24.kz.

Первое интервью Президента Казахстана французской прессе, а также подробный обзор современной жизни страны уже появились в продаже. 90 тысяч экземпляров, а именно таков тираж издания, доступны в киосках Франции, Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, а также франкоязычной Африки.



Издатели журнала решение о посвящении выпуска Казахстану объясняют растущим интересом читателей, среди которых немало политических и экономических деятелей.

"Мы посвятили номер Казахстану, поскольку хотели воздать должное Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву, который преуспел в объединении народа вокруг строительства новой страны и, конечно, уделить внимание новому управлению Президента Токаева, представить его взгляд, его проект развития страны и напомнить о важной роли, которую играет Казахстан в Евразии и на мировом уровне", - поделился издатель журнала "L’Essentiel Des Relations Internationales" Лоран Тайеб.

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