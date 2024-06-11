Порядок начинается в голове

Новый экоклуб начал действовать совсем недавно: первые подразделения Jasyl bolashaq пока открыты при восьми талдыкорганских средних школах. Учеников из числа самых активных любителей природы торжест­венно приняли в ряды «зеленого» клуба, а также провели для них вводные экотимбилдинги. Волонтеры со стажем рассказали школьникам о проводимой в регионе работе и основных проблемах экологии. Впрочем, ребята знают о них не понаслышке: грязь на улицах, малое количество зеленых насаж­дений и нежелание некоторых граждан убирать за собой мусор очень беспокоят юных патриотов.

– Пока каждый не задумается о том, что порядок начинается в нашей голове и с нашего поведения, субботники будут неэффективны, – считает ученица СШ № 8 им. Н. Островского Ольга Соловьева, избранная руководителем экоклуба своей школы. – Поэтому так важно с самого детства говорить, просве­щать, привлекать к активным действиям. И это касается не только уборки, когда одни наводят чистоту, а другие без зазрения совести тут же мусорят. Необходимо с раннего возраста поднимать вопросы продуманного озеленения, бережного отношения к водным ресурсам и природным памятникам.

Инициатива создания клуба Jasyl bolashaq принадлежит областному филиалу Республиканского экодвижения Kaz Eco Patrol, действующему в регионе с февраля 2023 года, совместно с ОО «Алтын Адам креатив центр». Но если экопатруль больше занят решением конкретных экологических проблем региона, то «зеленое» крыло будет решать вопросы комплекс­ного экологического и нравственного воспитания детей и молодежи.

– Клуб сотрудничает с образовательными учреждениями, государственными и неправительственными организациями, бизнес-структурами и общественными объединениями в целях достижения общих экологи­ческих целей, – рассказывает основатель волонтерского экоклуба, директор филиала ОО «Kaz Eco Patrol области Жетысу» Динара Бакирова. – Проект реализуется при грантовой поддержке Фонда Нурсултана ­Назарбаева. Вступить в клуб могут все желающие. Наша главная цель – объединять и поддерживать инициативных ребят, проводить «зеленые» занятия для самых маленьких и в целом повышать экологическую осведомленность всех слоев населения. Наши волонтеры будут участвовать в различных экологических проектах и инициативах местного, национального и международного уровней, субботниках, фестивалях и других экоакциях.

В ближайших планах – проведение экскурсий и экоуроков для воспитанников дошкольных учреждений, а также заключение меморандумов о сотрудничестве со всеми школами, колледжами и высшими учебными заведения­ми региона.

Но только проблемами экологии деятельность нового клуба не ограничится. Организаторы намерены вовлекать волонтеров в различные социальные проекты. Например, «дармарки» – ярмарки с бесплатной раздачей товаров для нуждающихся и другие мероприятия по поддерж­ке уязвимых слоев населения. Активисты будут задействованы в креативной дея­тельности, развитии народных ремесел и национальных видов спорта, а также изучении истории и краеведения. Все это вкупе и формирует основу бережного отношения к окружающей среде, уверены авторы инициативы.