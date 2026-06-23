Посадили и забыли

Третья попытка вырастить чинару

На улице Ахмета Байтурсынова погибли сотни кустарников, которые должны были украшать одну из главных городских магистралей. На транспортной развязке Кунаева – Рыскулова в очередной раз засохли молодые чинары. Их здесь высаживают уже третий год подряд. Чиновники между тем успокаивают: ничего страшного, осенью посадят новые.

Но самое удивительное в этой истории даже не гибель зеленых насаждений. Самое удивительное – отсутствие виновных. Каждый чиновник, к которому обращаются жители и журналисты, находит объяснение происходящему. Однако никто не готов взять на себя ответственность за результат.

История с озеленением транс­портной развязки на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыс­кулова тянется уже несколько лет и давно стала для Шымкента символом того, как хорошие идеи разбиваются о плохое исполнение.

Ради строительства развязки здесь были вырублены сотни взрослых деревьев. Тогда горожане активно выступили против проекта озеленения, предусмат­ривавшего посадку низкорослых декоративных пород. После многочисленных обращений проект пересмотрели. Вместо декоративных деревьев было принято решение высадить чинары – деревья, способные со временем образовать тенистые аллеи и хоть немного облегчить жизнь горожанам в условиях шымкентской жары.

Однако результат оказался далек от ожидаемого.

Первую партию чинар высадили три года назад. Из более чем сотни саженцев до сегодняшнего дня дожили лишь единицы. На следующий год посадки пов­торили. Результат оказался тем же. Затем последовала третья попытка. Сегодня на месте будущей аллеи вместо окрепших молодых деревьев вновь стоят засохшие стволики. Многие саженцы, высаженные этой весной, уже потеряли листву и превратились в сухие прутья.

Если быть совсем точным, из деревьев, высаженных три года назад, выжила лишь пара чинар. В тени одной из них и собрались чиновники, отвечающие за благоустройство и озеленение города. Так они коротали время в ожидании приезда заместителя акима Шымкента Сарсена Куранбека, который решил лично разобраться, почему спустя три года после начала работ на месте будущей аллеи по-прежнему приходится говорить о компенсационных посадках, а не о сформировавшейся зеленой зоне.

Обстановка не требовала долгих объяснений. Между редкими выжившими деревьями виднелись пустые лунки, засохшие саженцы и целые ряды посадок, так и не переживших первые месяцы жизни.

– Они уже должны были давать тень, – говорили жители, пришедшие на встречу. – Вмес­то этого мы каждый год видим одно и то же.

Сотни засохших кустарников

Не менее удручающая картина открывается на улице Байтурсынова. Минувшей осенью здесь высадили сотни декоративных многолетних кустарников. Проект выглядел многообещающе. Вдоль одной из главных городских магистралей появились лаванда, дерен и пузыреплодники различных сортов. Казалось, что через несколько лет эта улица превратится в одну из самых красивых зеленых зон Шымкента.

Сегодня от этих ожиданий поч­ти ничего не осталось. На месте декоративных посадок – затвердевшая до состояния камня земля. Вместо живых кустарников – сухие ломкие ветви, торчащие из почвы. Между ними тянутся трубки капельного орошения, которые должны были обеспечивать растения живительной влагой в самый жаркий период года.

Между тем каждый кустарник обошелся в 4 тыс. тенге. По данным управления развития комфортной городской среды, на озеленение улицы Байтурсынова было затрачено около 20 млн тенге. При этом в управлении призывают не драматизировать ситуацию, поясняя, что растения были приобретены не за счет бюджета, а на средства спонсоров.

Однако для жителей города источник финансирования в данном случае имеет второстепенное значение. Итог виден невооруженным глазом: значительная часть кустарников погибла.

Тем более что система полива финансировалась уже из бюджета. На устройство автоматического орошения по улице Байтурсынова было выделено 25,7 млн тенге. Именно эта система должна была обеспечить приживаемость растений и сохранить зеленые насаждения.

Во время осмотра территории представители коммунальных служб и журналисты без труда находили участки с абсолютно сухой землей. Почва вокруг рас­тений пересохла, а сами кустарники фактически превратились в сухостой. На некоторых клумбах состояние насаждений свидетельствовало о том, что влаги они не получали уже длительное время.

Впрочем, представители коммунальных служб уверяют, что ситуация находится под конт­ролем. По их словам, проблемы возникли в период передачи объектов от частных подрядчиков новому коммунальному государственному учреждению. Сейчас специалисты составляют дефект­ные акты и обещают полностью восстановить работу системы полива в течение недели.

Однако увиденное на месте плохо сочетается с подобными объяснениями.

Пока коммунальные службы говорят о передаче имущества, гарантийных обязательствах подрядчиков и восстановлении инженерных сетей, молодые деревья и кустарники медленно погибают. А вместе с ними исчезают и надежды горожан увидеть Шымкент действительно зеленым мегаполисом, а не городом бесконечных отчетов об очередном озеленении.

Именно это больше всего возмущает жителей: о новых посадках широко рассказывают в отчетах и новостях, однако спустя несколько месяцев значительная часть растений оказывается засохшей. После чего начинаются ссылки на смену подрядчиков, реорганизацию служб и технические проблемы.

Кто отвечает?

Именно здесь начинается самое интересное. До конца апреля содержание зеленых насаждений осуществляли частные подрядчики в рамках государственно-частного партнерства. 30 апреля договоры были расторгнуты.

С 1 мая функции по содержанию и поливу передали коммунальным государственным учреждениям, созданным при районных акиматах Шымкента. За состояние зеленых насаждений на улице Байтурсынова и развязке Кунаева – Рыскулова теперь отвечает КГУ «Туран». Именно этим переходным периодом объясняют чиновники происходящее сегодня.

Получается, что больше чем за месяц до полива дело так и не дошло. Одна структура заявляет, что уже не отвечает за озеленение. Другая говорит, что только принимает хозяйство и выявляет дефекты. Третья напоминает, что посадкой занималась вовсе не она.

В итоге складывается парадоксальная ситуация: зеленые насаждения погибли, а найти тех, кто готов признать свою ответственность за произошедшее, невозможно.

Полив есть, а результата нет

Особое внимание вызывает состояние системы автоматического полива. Представители коммунального предприятия признают, что после передачи объектов выявлено множество неисправностей. Где-то не работают насосы, где-то повреждены кабели, где-то вышли из строя роторы и трубопроводы.

При этом руководство КГУ заявляет, что пока только составляет дефектные акты и готовит бюджетную заявку на восстановление системы. Для Шымкента, где летняя температура регулярно превышает 40 градусов, отсутствие полива означает практически гарантированную гибель молодых насаждений.

Миллионы на озеленение –

и снова сначала?

По данным чиновников, только в прошлом году в городе было высажено около 157 тыс. деревьев. В нынешнем году – еще около 20 тыс. Однако на вопрос о том, сколько из ранее высаженных деревьев не прижилось, конкретного ответа никто не дал. Нет такой информации!

Очередной парадокс: город ежегодно отчитывается о тысячах новых посадок, но статис­тики сохранности насаждений фактически нет. Не публикуются данные о том, сколько саженцев прижилось, сколько погибло и сколько средств потребовалось на повторное озеленение.

А ведь речь идет о государственных ресурсах. Даже если сами саженцы выращиваются в государственных питомниках, на их производство расходуются деньги налогоплательщиков: выплачиваются зарплаты сотрудникам, содержатся теплицы и техника, закупаются материалы.

Каждое погибшее дерево – это не только экологическая потеря, но и финансовый ущерб.

Проблема

не в насаждениях

На самом деле эта история вовсе не о кустарниках и не о чинарах. Она – о системе управления. Одна структура сажает де­ревья, другая должна их поливать, третья обслуживает поливочные сети, четвертая контролирует процесс. В такой схеме ответственность неизбежно размывается. Поэтому после гибели насаждений всегда находится объяснение, но почти никогда нет виновного.

В результате погибают деревья и кустарники, а горожане снова слышат привычную фразу: «Это не наша компетенция». Но растениям от этого не легче. Шымкент остается одним из самых жарких городов страны. Здесь каждое взрослое дерево имеет особую ценность.

Поэтому главный вопрос сегодня заключается не в том, сколько тысяч новых саженцев будет высажено осенью. Главный воп­рос – кто ответит за те деревья и кустарники, которые уже погибли. Пока ответа на него нет.

Есть только обещание посадить новые.