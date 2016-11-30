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Послание поколениям
Уак МАНБЕТЕЕВ
За четвертьвековую историю своей независимости Казахстан сумел создать государство современного типа, которое признают лидером всего Центрально-Азиатского региона. За эти годы Казахстан зарекомендовал себя как политически стабильное государство с динамично развивающейся экономикой.

У нас есть свой уникальный опыт достижения успеха. О колоссальных преобразованиях в нашей стране, о самоотверженном труде каждого казахстанца под руководством Первого Президента РК – Лидера нации Нурсултана ­Назарбаева говорили участники заседания «круглого стола», посвященного этой теме.

– Политическая воля и стратегическое видение Главы государства предопределили успех казахстанской модели развития, следуя которой наша страна поступательно движется в число 30 самых развитых стран мира, – отметил заместитель Председателя АНК Леонид Питаленко. – Благодаря продуманным и плодотворным международным инициативам Нурсултана Назарбаева страна добилась высокого международного авторитета, стала признанным лидером глобального антиядерного движения.

Участники заседания «круглого стола» полностью разделяют изложенные в Декларации 25-летия Независимости РК правовые аспекты завоеваний и достижений нашей страны. Казахстан уже сегодня входит в число 50 самых конкурентоспособных стран мира. Об исторической важности экономических и политических реформ, позволивших создать эффективную систему государственного устройства, говорил в своем выступлении заместитель Председателя АНК Алматы Казбек Мамсуров. Среди обсуждаемых тем участники особое внимание уделили вопросам интеграционных процессов – наша страна является инициатором таких международных проектов, как ЕАЭС, ШОС и СВМДА.

Сегодня Казахстан – страна с устойчивой рыночной экономикой, где незыблемым является институт частной собственности, активно развивается средний класс, а предпринимательство является движущей силой экономического развития. Благодаря стратегическому видению Лидера нации, в нашей стране, несмотря на глобальные финансово-экономические кризисы, успешно осуществляется модернизация экономики.

Участники заседания сошлись во мнении, что принятая Декларация 25-летия Независимости – очень важный исторический документ, закрепивший основные вехи современного развития страны, а также являющийся своего рода посланием будущим поколениям. Ведь именно нашим детям и внукам предстоит приумножать достижения Казахстана и строить еще более крепкое и стабильное государство.

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