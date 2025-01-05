«После открытия дорог многие спешат наверстать время» – МВД о ситуации на трассах

По данным МВД, в зимние месяцы 2024-2025 года полицией сопровождено более 3 млн автомашин, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего в зимний период 2024 года вводилось 1 284 ограничения движения из-за неблагоприятных погодных условий, в текущем году – 56 ограничений.

«Несмотря на предупреждения со стороны полиции и других экстренных служб, водители продолжают выезжать на закрытые участки дорог, что приводит к образованию пробок на постах. После открытия дорог многие торопятся, чтобы наверстать потерянное время. Нарушают ПДД, превышают скоростной режим, что увеличивает вероятность ДТП. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения полиция сопровождает транспортные колонны при открытии дорог, а также в условиях плохой видимости», – отмечают в полиции.

Стражи порядка помогают автомобилистам, застрявшим в снежном плену. В 2024-2025 году полицией сопровождено более трех миллионов транспортных средств. За 3 января — 3 710 автомобилей; 4 января — на трассе Астана — Щучинск более 4,5 тысячи машин.

«К сожалению, на дороге не редкость случаи, когда водители игнорируют законные требования сотрудников полиции. В 2024 году к ответственности за такие нарушения было привлечено 4 111 человек. Уже в текущем году зарегистрировано 42 аналогичных случая», - привели данные в полиции.

Как отметили в МВД, соблюдение законов и внимательность за рулем — ключ к безопасности. Ведомство в очередной раз призывает граждан следить за погодными условиями, не выезжать в непогоду на дальние дистанции, строго соблюдать ПДД.