После смертельного ДТП снова сел пьяным за руль житель Саркана

Уголовное наказание грозит жителю города Саркана за рецидив пьянства за рулем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

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К ответственности привлекается 32-летний водитель автомашины BMW, задержанный патрульными на одной из улиц Саркана. Медосвидельствование подтвердило у мужчины алкогольное опьянение.

При проверке по специальной базе данных полицейские установили, что мужчина ранее был лишен водительского удостоверения.

«Весной 2021 года он в нетрезвом состоянии совершил ДТП, в котором погиб местный житель. Виновника дорожной аварии приговорили к нескольким годам условно. То есть применили к нему меру наказания без реального отбывания срока в исправительных учреждениях. Сейчас мужчина помещен под стражу с возбуждением по факту уголовного производства», – сообщил начальник полиции Сарканского района Айдар Амангельдинов.

За повторную пьяную езду подозреваемому грозит отмена условного наказания и ответственность по дополнительной статье уголовного законодательства.