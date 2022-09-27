Однократный срок президентства: Токаев объяснил суть реформы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области заявил, что пост Президента не должен занимать один человек в течение длительного срока, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Может возникнуть вопрос, ради чего осуществляются реформы. Дело в том, что пост Президента не должен занимать один человек в течение длительного срока. Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не дает чести ни этой стране, ни ее руководителю. Мы должны уверенно смотреть в будущее и открыть дорогу честным и талантливым политикам. В целом люди понимают суть нашего плана по изменению политической системы", – заявил Президент РК.

Для продолжения этой работы необходим мандат доверия в соответствии с обновленной Конституцией. Поэтому на 20 ноября этого года назначены внеочередные президентские выборы.

"Мы проведем эту кампанию в соответствии с законом, честно и прозрачно. Верю, что туркестанцы сделают свой выбор и примут активное участие в голосовании", – сказал Касым-Жомарт Токаев.