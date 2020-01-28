Постановления

Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан
г. Нур-Султан от 21 января 2020 года № 1
О проверке конституционности подпункта 8) статьи 107 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» по представлению Алатауского районного суда города Алматы
Постановление Правительства Республики Казахстан
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі от 27 января 2020 года № 10
О приостановлении действия пункта 26-1 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 31 декабря 2019 года № 1060
О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства
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г. Нур-Султан от 21 января 2020 года № 1
О проверке конституционности подпункта 8) статьи 107 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» по представлению Алатауского районного суда города Алматы
Постановление Правительства Республики Казахстан
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі от 27 января 2020 года № 10
О приостановлении действия пункта 26-1 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 31 декабря 2019 года № 1060
О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства
Содержание - скачать