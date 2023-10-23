Поставки удешевленного и импортного зерна будут управляться в ручном режиме

Удешевленное зерно, выделенное из резервов Продкорпорации, необходимо для изготовления социального хлеба и обеспечения его стабильной цены

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АО «НК «КТЖ» совместно с Продкорпорацией, Министерством сельского хозяйства и операторами-мукомолами регионов будут ежедневно проводить селекторные совещания для оперативного ручного регулирования поставок на мукомольные предприятия удешевленного казахстанского и импортного российского зерна. Такое решение приняли на очередном совещании по стабилизации цен на социальные продукты питания, прошедшем в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Как озвучил на совещании председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков, на 20 октября 2023 года меморандумы на поставку удешевленного зерна подписали 16 регионов, вывоз зерна и муки осуществляют 12 областей.

«Из подписавших с Продкорпорацией меморандумы 16 регионов, Северо-Казахстанская область до сих пор не определила оператора-мукомола, не подписала договор поставки и не произвела оплату. Алматинская и область Улытау не произвели оплату, из-за чего затягивается поставка зерна на мукомольные предприятия», — сообщил он.

В кабмине напомнили, что удешевленное зерно, выделенное из резервов Продкорпорации, необходимо для изготовления социального хлеба и обеспечения его стабильной цены.

Что касается импорта российского зерна, то, по данным КТЖ, мукомольные предприятия на октябрь 2023 года подали заявки на ввоз 274 тыс. тонн зерна, но на 20 октября фактически поступило всего 57 тыс. тонн. Основная причина – отсутствие своевременной оплаты за зерно со стороны мукомольных предприятий. В сентябре объем ввоза импортной пшеницы составил 107 тыс. тонн.

Российская пшеница необходима казахстанским предприятиям для производства муки и макаронных изделий. Для решения возникающих затруднений в поставках с каждым оператором-мукомолом в регионах госорганы и национальный железнодорожный оператор будут ежедневно точечно отрабатывать схему доставки социальных продуктов до предприятий.

На 20 октября 2023 года официальная статистика из общего индекса роста цен за неделю в размере 0,1% фиксирует повышение цен на куриные яйца в размере 1,4%. На прошлом совещании Агентству по защите и развитию конкуренции было поручено информировать о результатах анализа цен на продукты, демонстрирующих тренд на увеличение. По данным заместителя председателя АЗРК Болата Самбетова, в рамках антимонопольного анализа выявлены факторы, влияющие на ценообразование яиц в цепочке от производителей до торговых сетей. Выявлен ряд нарушений со стороны торговых сетей и птицефабрик.

По всем выявленным фактам нарушения законодательства о торговой деятельности в адрес Минторговли агентство направило материалы. В рамках антимонопольного законодательства территориальные департаменты АЗРК примут соответствующие меры реагирования.

Отдельное внимание уделили ситуации с переходом акиматов на новый формат оказания господдержки сельхозпроизводителям по оборотным схемам — от торговых сетей напрямую к фермерам и переработчикам.

Напомним, что в ноябре 2022 года МСХ были выработаны новые подходы по форвардному финансированию сельхозтоваропроизводителей, суть которых — заблаговременное выделение бюджетных средств фермерам на поставку овощей по фиксированным ценам. В мае 2023 года внедрили форвардное финансирование перерабатывающих предприятий, занятых в производстве гречневой крупы, риса, масла подсолнечного, муки и сахара.

Кроме того, майским приказом МСХ закреплено обязательное условие не менее 70% финансирования направлять напрямую фермерам и перерабатывающим предприятиям. На сегодня на 100% переформатировали оборотные схемы всего 7 регионов. Самые низкие показатели финансирования сельхозпроизводителей у Алматы (30%), Астаны (42%), Шымкента (46%), Карагандинской (18%), Павлодарской (36%) областей.

«На следующем совещании мы должны уже видеть результаты ручного режима управления поставок зерна и муки. И в первую очередь - это сбить тренд повышения цены на муку. Такую же работу ежедневно в ручном режиме надо проводить акиматам в регионах со всеми производителями и поставщиками социальных продуктов, которые показывают динамику роста», — подвел итоги совещания Серик Жумангарин.